Ece Sungur kimdir? TikTok fenomeni Ece Sungur'a ifşa görüntüleri sonrası destek yağdı

Henüz 17 yaşında olduğu bilinen Ece Sungur'un sosyal medyada yayılan ifşa görüntüleri sonrasında sosyal medyanın gündemindeki isim olmaya başladı. Ortaya çıkan ifşa görüntüleri noktasında açıklama yapan Ece Sungur, zorunda kaldığını ifade etti. Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medya üzerinden pek çok kişinin destek verdiği Ece Sungur, görüntülerin yayılmadan kaldırılmasını talep etti.