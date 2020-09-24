Ece Sungur kimdir? TikTok fenomeni Ece Sungur'a ifşa görüntüleri sonrası destek yağdı
TikTok fenomeni Ece Sungur, geçtiğimiz günlerde bazı platformlarda ifşa görüntülerinin yayılması nedeniyle sosyal medyanın gündemine geldi. Yayılan video görüntüleri sonrasında kendi sosyal medya hesabından açıklama yapan Ece Sungur, görüntülerin kendisine zorla çektirildiğini ifade etti. Peki, Ece Sungur kimdir? İşte, TikTok fenomeni Ece Sungur hakkında detaylı bilgiler
Henüz 17 yaşında olduğu bilinen Ece Sungur'un sosyal medyada yayılan ifşa görüntüleri sonrasında sosyal medyanın gündemindeki isim olmaya başladı. Ortaya çıkan ifşa görüntüleri noktasında açıklama yapan Ece Sungur, zorunda kaldığını ifade etti. Görüntülerin yayılmasının ardından sosyal medya üzerinden pek çok kişinin destek verdiği Ece Sungur, görüntülerin yayılmadan kaldırılmasını talep etti.
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