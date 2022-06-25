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Ece Seçkin yaşadığı sağlık sorununu anlattı: Sokağa çıkamayacak hale gelmiştim

#Ece Seçkin#Çağrı Terlemez#Şarkıcı
Ece Seçkin yaşadığı sağlık sorununu anlattı: Sokağa çıkamayacak hale gelmiştim

Geçen yıl pilot sevgilisi Çağrı Terlemez’le nikâh masasına oturan Ece Seçkin anne olmaya hazır hissetmediğini söyledi. Ünlü şarkıcı, “Çocuk yapmayı bence herkes ister. Ama bu dönem benim için doğru değil galiba. Sorumluluk duygum var ama ruhen değil. Daha kariyerimle alakalı yapmam gereken şeyler var” diye konuştu.

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Önce kariyer sonra çocuk

ECE Seçkin, Gökhan Çınar’ın sunduğu “Katarsis” programına konuk oldu. 8 yıldır ilişki yaşadığı Çağrı Terlemez’le geçen eylül ayında dünya evine giren ünlü şarkıcı eşiyle ilişkisini şu sözlerle anlattı: “Çağrı ile aramdaki şeye sadece aşk dersem aramızdaki ilişkiyi aşağıya indirgerim diye düşünüyorum. Çağrı ile karşılaştığımda bana geçen ilk duygu sanki onu çok eskiden beri tanıyormuşum gibiydi. Hayatımda ilk defa bir insana karşı ne bir sınırım ne de bir duvarım var. Bütün kalkanlarımı, her şeyimi indirdim. Çağrı’nın tahammül eşiği çok yüksek. Yani benim gibi bir rahatsızla aynı evde yaşamak çok zor. Çünkü benim evimde kurallar var. Buna tahammül etmek de zor. Beni çok iyi yönetiyor. Bak Çağrı’nın en büyük yeteneklerinden bir tanesi bu. Ben aptal bir kız değilim. Çok zeki bir kızım. Buna rağmen beni çok iyi yönetiyor Çağrı.”

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Henüz hazır değilim

Ece Seçkin henüz anne olmaya hazır olmadığını da itiraf etti: “Çocuk yapmayı bence herkes ister. İstenmeyecek bir şey değil ama bu dönem benim için doğru dönem değil galiba. Sorumluluk duygum var ama ruhen değil ya. Daha galiba biraz kendimle, kariyerimle alakalı yapmam gereken şeyler var. Bir çocuk benim kariyerimi zedeler mi? Hayır. Ama kariyerime olan aşkım ve düşkünlüğümden dolayı bazı şeyleri eksik gerçekleştirebilirim. O da doğru olmaz.”

Ece Seçkin yaşadığı sağlık sorununu anlattı: Sokağa çıkamayacak hale gelmiştim

Muhteşem bir düğünle evlenmişlerdi...

Sokağa çıkamayacak hale gelmiştim

Yakın dönemde yaşadığı alerjik durumu anlatan Ece Seçkin, o günleri şu sözlerle ifade etti: “Şu an çok iyi hissediyorum ancak bundan iki ay öncesine kadar çok kötüydüm. Sokağa çıkamayacak hale gelmiştim. Korkunç bir kaşıntı ve batma hissi vardı. İki üç atak geçirdim. Hepsinin sonu hastanede bitti. Şimdi tedavim çok güzel gidiyor ama en ufacık kol kaşıntısında aynı şeyleri yaşayacağım diye korkuyorum.”

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#Ece Seçkin#Çağrı Terlemez#Şarkıcı

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