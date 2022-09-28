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Ece Seçkin: Ben zır delinin tekiyim

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#Ece Seçkin#Baş Başa#Gazetehaberleri
Ece Seçkin: Ben zır delinin tekiyim
Oluşturulma Tarihi: Eylül 28, 2022 07:32

Ece Seçkin, Özgür Aras’ın sunduğu “Baş Başa” adlı radyo programına konuk oldu.

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Yayında özel açıklamalar yapan ünlü şarkıcı, kendisini “zır deli” diye tanımladı.

Seçkin; “Her şeyim zır deli. Hiçbir şeyim normal değil. Mesela beni uzun seneler de tanısan, ne zaman ne yapacağımı asla kestiremezsiniz. Annem bile bana şaşırıyor” diye konuştu.

Ece Seçkin: Ben zır delinin tekiyim

Ünlü şarkıcı, kendisini diğer sanatçı arkadaşlarından ayıran özelliğin ne olduğunu da açıkladı: “Aynı jenerasyonda olduğum kadın star arkadaşlarım İrem Derici, Simge, Aleyna Tilki, Derya Uluğ, Merve Özbey hepsi gerçek müzisyenler. Bizim jenerasyonumuzdaki herkesin kendine has nokta atışı olduğu ve bir numara olduğu yeri var. Benim olayım da sahnedeki repertuarımla alakalı olabilir. Bunu ‘daha iyiyim, bir numarayım’ olarak söylemiyorum. Fark olarak söylüyorum. Birkaç dil birden yabancı şarkı seslendiriyorum.”

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#Ece Seçkin#Baş Başa#Gazetehaberleri

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