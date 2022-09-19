Ece Seçkin 12’nci iğnesini yaptırdı

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Şarkıcı, fotoğrafını sosyal medyada şu notla paylaştı: “1 ay sonra bugünlerde tedavim bitti mi yoksa devam mı belli olacak. Ama içimden bir ses 1 yıldır beni mahveden bu misafirle artık vedalaşacağımızı söylüyor. Gidiyorsun alerji gidiyorsun, yallah!”

STRES KAYNAKLI

Ece Seçkin, katıldığı bir programda rahatsızlığını şöyle anlatmıştı:

“Çok titizimdir. Vücudumun buna alerjik bir reaksiyon vermesi, beni evden çıkamayacak hale soktu. Vücuduma resmen kırbaç vurulmuş gibiydi. Korkunç bir kaşıntı ve batma hissi vardı. İki-üç atak geçirdim. Doktorum ‘Bu nasıl bir alerji atağı’ diyerek şaşırdı. ‘Küçük dilin birazdan seni boğacak’ deyip hemen kortizon verdi. Stres kaynaklı diyorlar.”