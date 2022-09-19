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Ece Seçkin 12’nci iğnesini yaptırdı

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#Ece Seçkin#Ece Seçkin Kimdir#Alerji
Ece Seçkin 12’nci iğnesini yaptırdı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2022 07:07

Ece Seçkin, 1 yıldır mücadele ettiği alerjik hastalığından kurtulabilmek için önceki gün 12’nci iğnesini yaptırdı.

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Şarkıcı, fotoğrafını sosyal medyada şu notla paylaştı: “1 ay sonra bugünlerde tedavim bitti mi yoksa devam mı belli olacak. Ama içimden bir ses 1 yıldır beni mahveden bu misafirle artık vedalaşacağımızı söylüyor. Gidiyorsun alerji gidiyorsun, yallah!”

STRES KAYNAKLI

Ece Seçkin, katıldığı bir programda rahatsızlığını şöyle anlatmıştı:

Ece Seçkin 12’nci iğnesini yaptırdı

“Çok titizimdir. Vücudumun buna alerjik bir reaksiyon vermesi, beni evden çıkamayacak hale soktu. Vücuduma resmen kırbaç vurulmuş gibiydi. Korkunç bir kaşıntı ve batma hissi vardı. İki-üç atak geçirdim. Doktorum ‘Bu nasıl bir alerji atağı’ diyerek şaşırdı. ‘Küçük dilin birazdan seni boğacak’ deyip hemen kortizon verdi. Stres kaynaklı diyorlar.”

 

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#Ece Seçkin#Ece Seçkin Kimdir#Alerji

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