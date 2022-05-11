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Ece Erken'in buruk doğum günü

#Ece Erken#Şafak Mahmutyazıcıoğlu#Eymen
Ece Erkenin buruk doğum günü

Geçtiğimiz şubat ayında eşi Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nu silahlı saldırı sonucu kaybeden Ece Erken yeni yaşını oğlu Eymen ile birlikte kutladı.

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Oğluyla birlikte pasta kesen Ece Erken, fotoğrafları sosyal medya hesabında paylaştı:

Ece Erken paylaşımının altına "Bu gece doğumgünüm... En güzel ve en özel kutlama hayatımın aşkıyla ve 20 küsür yıldır yaptığım gibi:) Sizlerle paylaşmak istedim. Hayatta her şey bizim için ve her an her şeyi hepimiz yaşayabiliriz ama ne olursa olsun insanın kanadı, gayretiymiş, mümkün olduğunca, nefesim el verdiğince oğlum için kanadımı çırpmaya devam edeceğim ve Allah'ın izniyle evladımı en güzel şekilde yetiştireceğim... Bu gece ve her gece en büyük duam hayırlı bir evlat. Bu vesileyle bugün doğan herkesin doğum gününü kutlarım"

Ece Erkenin buruk doğum günü

 

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#Ece Erken#Şafak Mahmutyazıcıoğlu#Eymen

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