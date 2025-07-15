×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Ece Erken'in ayrılık acısı kısa sürdü

Güncelleme Tarihi:

#Ece Erken#Sinan Akçıl#Burcu Kıratlı
Ece Erkenin ayrılık acısı kısa sürdü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2025 08:33

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl’la sürpriz aşkı kısa süren Ece Erken önceki gece Bebek’te bulunan Arada Meyhane isimli mekândaydı. Keyifli halleri dikkat çeken ünlü sunucu gece boyunca çalan müzik eşliğinde dans etti.

Haberin Devamı

Sinan Akçıl’la sürpriz aşkı geçtiğimiz haftalarda Samsun Havalimanı’nda el ele görüntülenmesiyle ortaya çıkan Ece Erken’in mutluluğu kısa sürmüştü.

Burcu Kıratlı’yla evli olduğu dönemde şarkıcıya “Eniştem” dediği görüntüler sosyal medyada gündem olan sunucu “Bırakın mutlu olayım” diyerek herkese aşkını ilan etmişti.

Ece Erkenin ayrılık acısı kısa sürdü

Ancak bu aşk itirafından kısa süre sonra Ece Erken ve Sinan Akçıl yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Ayrılığın ardından Ece Erken önceki gece Bebek’te bulunan Arada Meyhane isimli mekânda eğlencedeydi. Kız arkadaşıyla koyu sohbete dalan Erken, çalan müziklere dans ederek eşlik etti.

Gözden KaçmasınEce Erken ile Sinan Akçıl neden ayrıldı Ünlü sunucudan açıklama geldiEce Erken ile Sinan Akçıl neden ayrıldı? Ünlü sunucudan açıklama geldi!Haberi görüntüle

Ayrılık acısını dans edip eğlenerek atan ünlü sunucu, mekân çıkışında ise taksinin arka koltuğunda uzanırken görüntülendi. Flaşların patlamasıyla şaşkınlık yaşayan Erken, ayrılık sorularını yanıtsız bırakarak hızlıca oradan ayrıldı.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ece Erken#Sinan Akçıl#Burcu Kıratlı

BAKMADAN GEÇME!