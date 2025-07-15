Ece Erken'in ayrılık acısı kısa sürdü

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Sinan Akçıl’la sürpriz aşkı geçtiğimiz haftalarda Samsun Havalimanı’nda el ele görüntülenmesiyle ortaya çıkan Ece Erken’in mutluluğu kısa sürmüştü.

Burcu Kıratlı’yla evli olduğu dönemde şarkıcıya “Eniştem” dediği görüntüler sosyal medyada gündem olan sunucu “Bırakın mutlu olayım” diyerek herkese aşkını ilan etmişti.

Ancak bu aşk itirafından kısa süre sonra Ece Erken ve Sinan Akçıl yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Ayrılığın ardından Ece Erken önceki gece Bebek’te bulunan Arada Meyhane isimli mekânda eğlencedeydi. Kız arkadaşıyla koyu sohbete dalan Erken, çalan müziklere dans ederek eşlik etti.

Ayrılık acısını dans edip eğlenerek atan ünlü sunucu, mekân çıkışında ise taksinin arka koltuğunda uzanırken görüntülendi. Flaşların patlamasıyla şaşkınlık yaşayan Erken, ayrılık sorularını yanıtsız bırakarak hızlıca oradan ayrıldı.