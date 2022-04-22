Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Ece Erken'den miras sorularına tepki!

#Ece Erken#Şafak Mahmut Yazıcıoğlu#Ece Erken Mahmut Mahmutyazıcıoğlu
Ece Erkenden miras sorularına tepki
Behlül AYDIN

Geçtiğimiz aylarda eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmesiyle sarsılan Ece Erken, önceki gün Etiler Akmerkez’de görüntülendi.

Haberin Devamı

Bir arkadaşıyla buluşan ünlü sunucu, 1 saatlik görüşmenin ardından AVM’den ayrıldı.

Merhum eşinden kalan mirasla ilgili haberlerle sık sık gündeme gelen Ece Erken, muhabirlerin sorularını geri çevirdi.

Sunucu, “Arkadaşlar teşekkür ederim, bunları konuşmuyorum” diyerek lüks aracına binip uzaklaştı.

Ece Erkenden miras sorularına tepki

HESABI BLOKE EDİLMİŞTİ

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinin ardından zor günler geçiren Ece Erken banka hesabının bloke edildiğini görünce çıldırdı!

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Eşinin vefatıyla sarsılan Ece Erken zor günleri atlatmak için oğlu ve yakın dostlarıyla vakit geçiriyor. Sık sık Instagram hesabından dua paylaşımları ve kocasıyla mutlu anlarının karelerini yayınlayan Ece Erken oğlunun doğum gününde yaşadığı bir olayla çıldırdı.

Haberin Devamı

Ece Erken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Şu an oğlumu çocuk oteline götürüyorum bir bakıyorum hesabıma bloke gelmiş. Neden çünkü Şafak'a ‘abi' diyen, peşinde gezen 'param yok bana borç al' diyen, ölümüne sebebiyet veren şahıs tedbir kararı aldırmış" diyerek isyan etti.

Ece Erken bu işin peşini bırakmayacağını söyleyerek "Daha önce hapis yatan şerefsizle her türlü savaşacağım" dedi.

Gözden Kaçmasın

Ah be Şafak’ım hiç dostun yokmuş
#ECE ERKEN#ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU
'Ah be Şafak’ım hiç dostun yokmuş'Hürriyet LogoHürriyet.com.tr
Ece Erken'den Şafak Mahmutyazıcıoğlu paylaşımı: Eşim katledilmeden bir gece önceEşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda öldürülen Ece Erken, yürek burkan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve oğlu Eymen ile televizyon izlerken çektiği videoyu paylaşan Ece Erken, "Eşim katledilmeden bir gece önce" notunu düştü.
daha fazla video içinEce Erken'den Şafak Mahmutyazıcıoğlu paylaşımı: Eşim katledilmeden bir gece önce
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ece Erken#Şafak Mahmut Yazıcıoğlu#Ece Erken Mahmut Mahmutyazıcıoğlu

BAKMADAN GEÇME!

Macron mu Le Pen mi Avrupa’nın kaderi bu seçim sonrasında değişebilir 8 soruda Fransa seçimleri…

Macron mu Le Pen mi? Avrupa’nın kaderi bu seçim sonrasında değişebilir! 8 soruda Fransa seçimleri…

#Fransa Seçimleri
Kiracıların yeni çilesi: Ara zam baskısı

Kiracıların yeni çilesi: Ara zam baskısı

#Kiralık Ev
Elon Musk ne söyledi, ne yaptı Twitter hamlesi nedeniyle eski defterler açıldı

Elon Musk ne söyledi, ne yaptı? Twitter hamlesi nedeniyle eski defterler açıldı

#Elon Musk

BAKMADAN GEÇME!

Macron mu Le Pen mi Avrupa’nın kaderi bu seçim sonrasında değişebilir 8 soruda Fransa seçimleri…

Macron mu Le Pen mi? Avrupa’nın kaderi bu seçim sonrasında değişebilir! 8 soruda Fransa seçimleri…

#Fransa Seçimleri
Kiracıların yeni çilesi: Ara zam baskısı

Kiracıların yeni çilesi: Ara zam baskısı

#Kiralık Ev
Elon Musk ne söyledi, ne yaptı Twitter hamlesi nedeniyle eski defterler açıldı

Elon Musk ne söyledi, ne yaptı? Twitter hamlesi nedeniyle eski defterler açıldı

#Elon Musk