Ece Erken'den miras sorularına tepki!

Haberin Devamı

Bir arkadaşıyla buluşan ünlü sunucu, 1 saatlik görüşmenin ardından AVM’den ayrıldı.

Merhum eşinden kalan mirasla ilgili haberlerle sık sık gündeme gelen Ece Erken, muhabirlerin sorularını geri çevirdi.

Sunucu, “Arkadaşlar teşekkür ederim, bunları konuşmuyorum” diyerek lüks aracına binip uzaklaştı.

HESABI BLOKE EDİLMİŞTİ

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesinin ardından zor günler geçiren Ece Erken banka hesabının bloke edildiğini görünce çıldırdı!

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Eşinin vefatıyla sarsılan Ece Erken zor günleri atlatmak için oğlu ve yakın dostlarıyla vakit geçiriyor. Sık sık Instagram hesabından dua paylaşımları ve kocasıyla mutlu anlarının karelerini yayınlayan Ece Erken oğlunun doğum gününde yaşadığı bir olayla çıldırdı.

Haberin Devamı

Ece Erken sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Şu an oğlumu çocuk oteline götürüyorum bir bakıyorum hesabıma bloke gelmiş. Neden çünkü Şafak'a ‘abi' diyen, peşinde gezen 'param yok bana borç al' diyen, ölümüne sebebiyet veren şahıs tedbir kararı aldırmış" diyerek isyan etti.

Ece Erken bu işin peşini bırakmayacağını söyleyerek "Daha önce hapis yatan şerefsizle her türlü savaşacağım" dedi.