Ece Erken'den 'eşini çabuk unuttun' eleştirilerine yanıt

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Sinan Akçıl ve Ece Erken’in sürpriz aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü. İkili gece saat 03.15 sularında Samsun Havalimanı’nda el ele görüntüledi. Sosyal medya fenomeni Gossip Pasta’nın paylaştığı görüntü kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Sürpriz aşkın ortaya çıkmasının ardından eleştiri oklarının hedefi olan ve ölen eşini unutmakla suçlanan Ece Erken, sessizliğini sosyal medya hesabında bozdu:

"Dediniz ki 'üzer' zamana bıraktım... Dediniz ki 'enişteci'... Bana yürümüş, iltifat etmiş, 'Ece'yi çok sevmek yasaklanmalı' demiş... Canlı yayında tanımadığım bir sanatçıya mesafemi koymuşum. Çok gördünüz be! Dediniz ki 'öleni çabuk unuttun'... 3 yıl oldu, bunun zamanı nedir? Var mıdır zamanı? İşime, gücüme evladıma, aşkıma verdim kendimi hor değil, hoş görün beni lütfen. Çok mutluyum en azından şimdilik bırakın mutlu olayım..."

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