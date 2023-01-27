Haberin DevamÄ±

ÃœnlÃ¼ sucucu Ece Erken'in Haziran 2021'de nikah masasÄ±na oturduÄŸu avukat eÅŸi Åžafak MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸlu geÃ§tiÄŸimiz yÄ±l YeÅŸilkÃ¶y'de uÄŸradÄ±ÄŸÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti.

EÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼yle yÄ±kÄ±lan Ece Erken, Åžafak MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸlu'nu Ã¶lÃ¼m yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde andÄ±.

Ece Erken Twitter sayfasÄ±nda "BugÃ¼n eÅŸimi kaybedeli tam 1 yÄ±l oldu. Pazartesi de mahkemesi var. Onu bizden alanlarÄ±n, eksik bÄ±rakanlarÄ±n en aÄŸÄ±r cezalarÄ± almalarÄ±nÄ± Rabbim'den diliyorum" mesajÄ±nÄ± yayÄ±nladÄ±.

Â REDDÄ° MÄ°RAS YAPIYORUM

Åžafak MahmutyazÄ±coÄŸlu'nun Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n ardÄ±ndan eÅŸinin ailesi ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelen ve 'Saatini bile istediler' diyen Ece Erken,ÅŸaÅŸÄ±rtan bir karar aldÄ±.

MirasÄ± kabul etmeyeceÄŸini duyuran Ece Erken, "EÅŸimi Ã§ok sevdim ve onu Ã¶zlemle anÄ±yorum ama rahmetli eÅŸimi yÄ±llardÄ±r gelir kapÄ±sÄ± olarak gÃ¶ren ve rahmetli olduktan sonra hala gÃ¶rmeye devam eden bu kÃ¶tÃ¼ insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum. Biz gÃ¶nÃ¼lden baÄŸlÄ±ydÄ±k, Ã¶yle kalacaÄŸÄ±z. Reddi miras yapÄ±yorum herkese sevgi ve saygÄ±larÄ±mla" dedi.

Haberin DevamÄ±

EÅžÄ°NÄ°N SOYADINI SÄ°LDÄ°

Zor gÃ¼nler yaÅŸayan ve eÅŸine olan Ã¶zlemini her fÄ±rsatta dile getiren Ece Erken'den yeni bir hamle geldi.

ÃœnlÃ¼ sunucu sosyal medya hesaplarÄ±ndan 'MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸlu' soyadÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±.

Â

Bir takipÃ§isi Ece Erken'e 'EÅŸinizin soyadÄ±nÄ± neden sildiniz?' diye sordu. Erken ise 'YaÅŸananlardan sonra bazÄ± akrabalarÄ±yla aynÄ± soyadÄ±nÄ± taÅŸÄ±mamak iÃ§in. Her gÃ¼n daha daiÄŸrenÃ§ ÅŸeyler duyuyorum' yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

HAYATIM BOYUNCA KALBÄ°MDE OLACAKSIN

Ece Erken sosyal medya hesabÄ±nda eÅŸi Åžafak MahmutyazÄ±cÄ±oÄŸlu ile videosunu ve fotoÄŸraflarÄ±nÄ± paylaÅŸtÄ±.

Erken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere "Ã‡ok Ã¶zledim Åžafak'Ä±m. Eminim yukarÄ±dan, cennetten bizi izliyorsun. Oradan bile elinden geleni yaparsÄ±n sen. KeÅŸke bir anda gelsen. Åžafak'Ä±m adamdÄ±. Ã‡evresinde tek adam yoktu. O adamdÄ±! HayatÄ±m boyunca kalbimde olacaksÄ±n." notunu dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Haberin DevamÄ±

Â