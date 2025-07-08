Ece Erken ile Sinan Akçıl neden ayrıldı? Ünlü sunucudan açıklama geldi!

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Sunucu Ece Erken ile şarkıcı Sinan Akçıl geçen hafta Samsun Havalimanı’nda el ele görüntülenmişti. Sürpriz ilişkiyle birlikte magazin arşivleri açıldı, Erken’in geçmişte Akçıl’ın eski eşi Burcu Kıratlı’yla arkadaş olduğu ve ünlü şarkıcıya da “enişte” diye hitap ettiği ortaya çıktı. Erken eleştirilere “Bırakın mutlu olayım” diyerek sitem etti, ancak aşkı uzun ömürlü olmadı.

GÜZEL HATIRLAYACAĞIM

Ece Erken ve Sinan Akçıl sosyal medyada takipleşmeyi bırakınca ayrıldıkları ortaya çıktı. Ayrılığı doğrulayan Sinan Akçıl, biten ilişkilerinin “3 gün sürdü” başlığıyla haber yapılmasına tepki gösterdi:

“İlişkileri 3 gün sürdü diyerek ayakta uyuyanlar, Ece 3 gün sürecek bir ilişkiyi hak etmiyor, bu bir. 2 aydır süren bu birliktelik bazı fikir ayrılıkları sebebiyle sona ermiş olabilir. Ona ‘enişteci’ diyerek yalan söyleyenler, iftira atıp geçmiş konuları masaya yatıranlar, ilişkiye karşı çıkan bazı fan grupları çok rahatlamasın, çünkü bu en başta müthiş ‘anne’yi ve başarılı kadını her zaman çok güzel hatırlayacağım.”

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Ece Erken de sosyal medya hesabından “Tadımı kaçıran kimseyi istemiyorum, huzursuzluk veren hiçbir olayın içinde olmak istemiyorum, bana iyi gelmeyen insanlarla bir arada kalmak istemiyorum. Kaostan, kötülükten, ajitasyondan çok sıkıldım. Yaşasın kendi halindelik, yaşasın sakinlik” paylaşımı yaptı.

Kâbus geri döndü

Ece Erken, bir yandan da takıntılı hayranı yüzünden sıkıntılı günler yaşıyor. Ünlü sunucu, geçmişte kendisini ve 2022’de vefat eden eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu telefonlarına mesajlar atarak tehdit eden Erdal Çınar isimli kişiden şikâyetçi olmuş, daha sonra şahsın akıl hastanesine yatırıldığını açıklamıştı.

Erken, Çınar’ın kendisini yeniden rahatsız etmeye başladığını söyleyerek “Bu şahsın anası, babası, arkadaşı yok mudur?Yıllardır tüm çevremi tehdit ediyor, yaşadığım siteye kadar geldi. Hastaneden yeni çıkmış, yine davam var ama bezdim, gerçekten bezdim. 5 yıl geçti insaf ya. Şimdi de Sinan’ın (Akçıl) kardeşlerine yazıyor. Kim görürse lütfen haber versin.”