Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu ilk bebeklerine kavuştu

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Çift, bugün dünyaya gelen kızlarına Zeynep adını verdi.

'ÇOK MUTLUYUZ'

'Mucize Doktor' dizisinde 'Ali Vefa' karakterine hayat veren Taner Ölmez, uzun süredir birlikte olduğu meslektaşı Ece Çeşmioğlu ile 28 Haziran'da nikah masasına oturdu. Nikah öncesi basın mensupların sorularını yanıtlayan çift " Çok mutluyuz. Pandemiden dolayı küçük bir kadro ile düğünümüzü yapıyoruz" dedi.

Törende Taner Ölmez’in şahitliğini meslektaşları Ferit Kaya ve Erkan Avcı yaparken, Ece Çeşmioğlu’nun şahitliğini ise oyuncu arkadaşları Gökşen Ateş, Tuğçe Açıkgöz ve Özlem Öcalmaz Yıldız üstlendi.