×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Ebru’dan haciz açıklaması: Haberim yok

Güncelleme Tarihi:

#Ebru Şallı#Uğur Akkuş#Haciz Davası
Ebru’dan haciz açıklaması: Haberim yok
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2024 07:47

Uğur Akkuş’un bir alacaklısı tarafından banka hesaplarına ve taşınmazlarına haciz koydurulduğu iddiasıyla gündeme gelen Ebru Şallı, “Benim bu olaydan haberim yok” dedi.

Haberin Devamı

ALACAKLI HAREKETE GEÇTİ

Hakkında ‘dolandırıcılık’tan yakalama kararı bulunan Uğur Akkuş’un bir alacaklısının 73 bin liralık borcu için işadamının eşi Ebru Şallı’nın taşınmazları ve banka hesaplarına haciz koydurduğu, ödeme yapılınca uygulanan blokenin kaldırıldığı öne sürülmüştü. Uzun süredir Amerika’da bulunan ve geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye dönen Şallı, önceki akşam Koton markasının lansmanında konuyla ilgili soruları yanıtladı.

Ebru’dan haciz açıklaması: Haberim yok

ASILSIZ HABERLER DE ÇIKTI

Ebru Şallı, “Benim bu olaydan haberim yok. Bana gelen bir şey yok yani. Benimle ilgisi olan bir şeyse, yok zaten. Birçok asılsız haber de çıktı. Benimle ilgili herhangi bir sorun yok” dedi. Şallı, Amerika’ya temelli yerleşmediğini de açıkladı: “Amerika’daydım uzun süredir. İş için geldim Türkiye’ye. Tekrar gidip gelirim ama temelli gitmeyeceğim Amerika’ya. Los Angeles’ta biraz işlerle zamanımızı geçirdik. Orada çalışma iznim yeni çıktı, onları hallediyordum.” 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ebru Şallı#Uğur Akkuş#Haciz Davası

BAKMADAN GEÇME!