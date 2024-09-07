Ebru’dan haciz açıklaması: Haberim yok

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ALACAKLI HAREKETE GEÇTİ

Hakkında ‘dolandırıcılık’tan yakalama kararı bulunan Uğur Akkuş’un bir alacaklısının 73 bin liralık borcu için işadamının eşi Ebru Şallı’nın taşınmazları ve banka hesaplarına haciz koydurduğu, ödeme yapılınca uygulanan blokenin kaldırıldığı öne sürülmüştü. Uzun süredir Amerika’da bulunan ve geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye dönen Şallı, önceki akşam Koton markasının lansmanında konuyla ilgili soruları yanıtladı.

ASILSIZ HABERLER DE ÇIKTI

Ebru Şallı, “Benim bu olaydan haberim yok. Bana gelen bir şey yok yani. Benimle ilgisi olan bir şeyse, yok zaten. Birçok asılsız haber de çıktı. Benimle ilgili herhangi bir sorun yok” dedi. Şallı, Amerika’ya temelli yerleşmediğini de açıkladı: “Amerika’daydım uzun süredir. İş için geldim Türkiye’ye. Tekrar gidip gelirim ama temelli gitmeyeceğim Amerika’ya. Los Angeles’ta biraz işlerle zamanımızı geçirdik. Orada çalışma iznim yeni çıktı, onları hallediyordum.”