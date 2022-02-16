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Ebru Şimşek kimdir, nereli, kaç yaşında?

#Ebru Şimşek#Ebru Şimşek Kimdir#Ebru Şimşek Nereli
Ebru Şimşek kimdir, nereli, kaç yaşında

Ebru Şimşek, yaptığı açıklamalarla gündeme gelmeye devam ediyor. Ebru Şimşek, 12 yıl önce tatil için gittiği ABD'nin Florida eyaletinde tanıştığı tekstilci Türk işadamı Erdem Yakupoğlu ile nikah masasına oturmuştu. Medyadaki haberler ardından ABD'de yaşayan Ebru Şimşek 'in hayatıyla ilgili araştırmalar başladı. Peki, Ebru Şimşek kimdir?

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Ebru Şimşek, 1994 güzellik yarışmasına katıldı. Hey Girl Dergisi’ne fotoğraf gönderdiği yıl yüz güzeli seçildi. Ebru Şimşek bir dönem ekranlarda "Felekten Bir Gece" isimli müzik eğlence programının sunuculuğunu üstlenmişti.  90’lı yıllarda Türkiye, Ebru Şimşek’in adliye koridorlarında ‘Adnan Hocacılar’ tarikatına dair şok iddialarına kilitlenmişti. Ebru Şimşek 18 yaşında ve dönemin en popüler mankenlerindendi. Ama mesleğini yapamaz hale gelmişti. Çünkü sürekli adliye koridorlarında mücadele ediyordu. 26 Kasım 1999’da DGM’ye ifade veren Ebru Şimşek, Oktar hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Karşılıklı yüzlerce dava açılmıştı.

Şimdilerde Amerika da yaşayan Ebru Şimşek evli ve çocukları ile mutlu bir hayat yaşamaktadır.

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