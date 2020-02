Ebru Şancı Öztürk kimdir? Eşi Alpaslan Öztürk kim?

Malatyalı bir ailenin kızı olan Ebru Şancı, 31 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Liseyi İstanbul Bahçelievler Lisesi’nde tamamladı. 2001 yılında başladığı Üniversiteyi Londra Regent College’de okudu. 2006’da New York’a taşındı ve New York Üniversitesinin ‘’Oyunculuk ve Drama’’ Bölümünde tamamladı.



17 yaşındayken Brezilya’daki 2001 MİSS Globe güzellik yarışmasında birinci oldu. Daha sonrasında Türkiye'ye gelip burada mankenliğe başladı.



2001 yılında Londra’ya taşındı. 2006’da New York’a taşındı. 2010 yılında ise Türkiye’ye döndü. Londra’dayken 2002’de hayatını değiştiren adamla yani Libya lideri Muammer Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi’yle tanıştı ve üç yıl aşk yaşadı. Bu süreçte Londra Regent College’de okudu.



2013 yılında “Yağmurdan Kaçarken” adlı dizide Carlos Martin, Ezgi Asaroğlu, Ayça Erturan, Ali Ersan Duru, Furkan Andıç, Ebru Şancı, Serkan Şenalp, Doğukan Polat ile beraber rol aldı. Ebru Şancı, İngilizce, Fransızca ve Arapça bilmektedir.



7 Eylül 2015 tarihinde futbolcu Alpaslan Öztürk ile Eskişehir'de düzenlenen sade bir törenle evlendi. Mila ve Ceylin adında ikiz kızları olan çift, üçüncü çocuklarını bekliyor.



Alpaslan Öztürk kim?



Alpaslan Öztürk (16 Temmuz 1993 tarihinde dünyaya geldi. Kariyerine Beerschot kulübünde başladıktan sonra Birmingham City altyapısında iki yıl oynayan futbolcu sol bek ve orta sahada görev yaptı. İki yıl İngiltere'de forma giyip Beerschot'a geri döndükten sonra, Ocak 2012 tarihinde as takıma girdi. Kulüp küme düştükten sonra Öztürk Standard Liège'e transfer oldu.



Milli Takım Kariyeri



Alpaslan Öztürk Türkiye 18 yaş altı takımı adına ilk maçına Kasım 2010'da Almanya karşısında ilk 11'de çıktı. İki gün sonra aynı rakibe yedek kulübesinde çıktı. Ocak 2011 tarihinde Belçika'nın 18 yaş altı takımına seçildi ve ilk maçına Fransa karşısında ilk 11'de çıktı. Sonraki haftalarda iki kez Estonya maçında oynadı. 2011 Slovakya Kupası'nda iki maça çıktı.



Ağustos 2011 tarihinde Öztürk, Belçika 19 yaş altı takımına yükseldi ve 2012 UEFA 19 Yaş Altı Şampiyonası'nda oynadı. İlk millî golünü 7 Eylül'de 4-1 yenildikleri Türkiye 19 yaş altı maçında attı.

Şubat 2013 tarihinde bu sefer Türkiye 21 yaş altı millî takımına, Norveç maçı için çağrıldı,[19] ama oyuna girme fırsatı olmadı. Mart 2013 tarihinde Portekiz 20 yaş altı ile yapılacak iki hazırlık maçı için Türkiye 20 yaş altı kadrosuna çağrıldı ve ilk maçta ikinci golü atarak takımının 2-1 kazanmasını sağladı. Sonrasında 2013 FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası kadrosuna seçildi.