Ebru Şancı kimdir, kaç yaşında? Ebru Şancı’nın Seyhan Erdağ’dan şikayetçi olduğu davada karar açıklandı!

Eski manken Ebru Şancı katıldığı bir programda, hamile ünlülerin art arda karnı açık bir şekilde verdiği pozlar sonrası, 'Kimse kusura bakmasın; şık ve hoş bulmuyorum. O ne öyle" demişti. Bunun ardından, Ebru Şancı’nın mankenlik dönemine ait çekilen çıplak fotoğraflarını sosyal medyada yayınlayan gazeteci Seyhan Erdağ'dan şikayetçi oldu. Savcılıktan Ebru Şancı’yı üzen karar geldi. Savcılık, özel yaşam alanına giren bir görüntü olmadığını belirterek, dosyayı takipsizlikle sonuçlandırdı. Bunun ardından Ebru Şancı’nın yaşantısı da takipçileri tarafından merak konusu oldu. Peki, Ebru Şancı kimdir, kaç yaşında?

EBRU ŞANCI KİMDİR?

Eski manken Ebru Şancı, 31 Ağustos 1983 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. İki kardeşi var. Malatyalı bir ailenin kızı. 10 yaşındayken babası ölmüş. Liseyi İstanbul Bahçelievler Lisesinde okumuştur. 2001 yılında başladığı Üniversiteyi Londra Regent College’de okumuştur. 2006’da New York’a taşındı ve New York Üniversitesinin ‘’Oyunculuk ve Drama’’ Bölümünde okuyarak bitirmiştir.

17 yaşındayken Brezilya’daki 2001 Miss Globe güzellik yarışmasında birinci oldu. Daha sonrasında Türkiye'ye gelip burada mankenliğe başladı.

2001 yılında Londra’ya taşındı. 2006’da New York’a taşındı. 2010 yılında ise Türkiye’ye döndü. Londra’dayken 2002’de hayatını değiştiren adamla yani Libya lideri Muammer Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi’yle tanıştı ve üç yıl aşk yaşadı. Onun sayesinde Londra Regent College’de okudu.

Fashıon One’da program yaptı. İstanbul ve Türkiye genelinde concierge hizmetleri veren bir şirket kurdu. Halen şirketin yönetim kurulu başkanlığını yapmaktadır. Ebru Şancı, İngilizce, Fransızca ve Arapça bilmektedir.

7 Eylül 2015 tarihinde futbolcu Alpaslan Öztürk ile Eskişehir'de düzenlenen sade bir törenle evlendi. Çift, düğünü ise Belçika'daki bir şatoda yaptı ve podyumlara veda etti.

Daha sonra Şancı, Ekim 2016’da da ikizleri Mila ve Ceylin’i dünyaya getirdi. Ebru Şancı ve Alpaslan Öztürk çiftinin son olarak 2020 yılında Kürşad Fırat adında bir erkek çocukları oldu.

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