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Ebru Şancı: Acil ameliyata alındım, az kalsın gidiyordum

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#Ebru Şancı#Ebru Şancı Öztürk#Bağırsak Düğümlenmesi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2022 12:12

Bir süredir sosyal medya paylaşımlarına ara veren Ebru Şancı, takipçilerini paylaştığı video ile bilgilendirdi.

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Ebru Şancı, 2015 yılında Alpaslan Öztürk ile nikah masasına oturmuş 2017 yılında ikiz kızlarını 2020 yılında ise oğlu Kürşat'ı dünyaya getirmişti.

Ebru Şancı: Acil ameliyata alındım, az kalsın gidiyordum

Özel hayatına dair birçok şeyi sosyal medyadan paylaşan ve sık sık gündem olan Ebru Şancı, sessizliğe bürününce takipçileri meraklandı.

17 Temmuz - 6 Ağustos arası hiç paylaşım yapmayan Şancı, dün Instagram sayfasında yayınladığı video ile yaşadığı sağlık sorununu anlattı.

Ebru Şancı: Acil ameliyata alındım, az kalsın gidiyordum

'AZ KALSIN GİDİYORDUM'

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 Bağırsaklarının düğümlendiğini ve acil olarak ameliyata alındığını söyleyen Şancı, 'az kalsın gidiyordum' dedi.

 "Bir sabah şiddetli bir ağrıyla uyandım. Karnıma öyle bir kramp girdi ki bıçak gibi saplanıyor. Vücut direnci yüksek biriyimdir, acı eşiğim de yüksek benim. Dedim ki herhalde apandisit. Koştum hastaneye gittim. Doktorum ultrason istedi. Ultrasonda sıra vardı ben de sabırsız biri olduğum için 'Hocam ben mide spazmı geçiriyorum bana serum takın iyi olurum ben' dedim. Serumdan sonra bir şeyim yoktu çıktım hastaneden 15 dakika sonra korkunç ağrı geri döndü. Normal olmadığını düşündüm. Sonra gittim ultrason çektirdim. Hiç olmayan binde bir olan bir şeyle karşılaştık. Bağırsaklarım düğümlenmiş. Cerrahlar geldi apar topar, 'ameliyata almak zorundayız' dediler. Ameliyat oldum. Şiddetli kusmadan akciğerime pıhtı gelmiş. Gidiyordum az kalsın. Bedenim iyileşti ama ruhum iyileşmedi. O yüzden uzun süredir burada yoktum."

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#Ebru Şancı#Ebru Şancı Öztürk#Bağırsak Düğümlenmesi

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