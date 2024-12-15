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Ebru Şallı'dan şoke eden açıklama: Uzun süredir şiddete maruz kalıyorum

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#Ebru Şallı#Uğur Akkuş#Boşanma
Ebru Şallıdan şoke eden açıklama: Uzun süredir şiddete maruz kalıyorum
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2024 16:43

Ebru Şallı uzun bir süredir, boşanma aşamasında olduğu eşi Uğur Akkuş'un şiddet ve tehditlerine maruz kaldığını açıkladı.

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Boşanma haberleriyle sık sık gündeme gelen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş cephesinde yeni bir gelişme yaşandı.

Ebru Şallı bugün sosyal medya hesabından bir açıklama yayımlayarak şiddete uğradığını söyledi.

Ebru Şallıdan şoke eden açıklama: Uzun süredir şiddete maruz kalıyorum

'YAŞADIKLARIMI KİMSEYE YANSITMADIM'

Ebru Şallı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Boşanma aşamasında olduğum Uğur A.'nın, başta ailem ve yakınlarım olmak üzere, basın mensubu arkadaşlarıma, dostlarıma, iş yaptığım kurumlara ve çalıştığım her firma ve kuruma tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiğini üzülerek öğrenmiş bulunuyorum. Ne yazık ki ben de uzun süredir şiddet, tehdit ve hakaretlere maruz kalıyorum. Kendisini 5 aydır görmüyorum. Bugüne kadar yaşadıklarımı evlilik kurumuna saygımdan kimseye yansıtmamaya ve bu durumu sessizce sizlere yansıtmayarak atlatmaya çalıştım. Normalde özel meselelerimle kamuoyunu meşgul etmek istemem ve bu tür konular hakkında konuşmayı tercih etmem. Ancak gelinen noktada, bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığım için çok üzgünüm. Yaşadığım bu süreçte yanımda olan herkese teşekkür ederim."

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#Ebru Şallı#Uğur Akkuş#Boşanma

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