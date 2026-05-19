Ebru Şallı, evlat acısı yaşayan annelere seslendi: Hayattan kopmayın

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2026 08:20

2020 yılında 9 yaşındaki oğlu Pars Tan’ı lenfomadan kaybeden Ebru Şallı, evlat acısı yaşayan annelere seslendi: “Hayattan kopmayın.”

Seren Fosforoğlu’nun sunduğu ‘Keçi İnadı’ adlı YouTube programına konuk olan Ebru Şallı, evlat kaybını “Bir insanın yaşayabileceği en büyük acı” diye tanımladı.

9 yaşındaki oğlu Pars Tan’ın vefatıyla sarsılan ünlü isim, benzer durumdaki ebeveynlere yönelik bir açıklama yaptı:

“Bunu yaşayan tek anne baba bizler değiliz. Ama göz önünde biri olduğum için, bunu yaşayan annelere iyi örnek olmam gerekiyor. Kendilerini bırakmamalılar, çünkü hiçbir şey çocuklarını onlara geri getirmeyecek. Ben de bir evladım. Benim de bir ailem var. Onları üzmeye hakkım yok. Evet, o acıyı sonuna kadar yaşadım. Yaşamaya da devam edeceğim son nefesime kadar. Ama ben güzel örnek olmak istiyorum o annelere. Bazen bana mesaj atıyorlar, onlara şunu diyorum; işinize, eşinize, ailenize sarılın. Çalışın, oyalanın, üretin. Hayattan kopmayın.” Şallı, oğluyla iletişimde olduğunu söyledi: “Ben iletişimdeyim onunla. O hep benimle. Bu değişmeyecek hiç.”

