Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş'a ‘şiddetli’ boşanma davası açtı

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Akkuş’un onur kırıcı davranışlarda bulunduğunu ve 7 aydır ayrı yaşadıklarını dilekçesinde belirten Şallı, bu evliliğin kendisi ve toplum açısından bir fayda sağlamadığını ileri sürdü.

Dava dilekçesinde Ebru Şallı’nın boşanma aşamasındaki eşi Uğur Akkuş’tan herhangi bir tazminat, nafaka ve mal rejiminden kaynaklanan alacak talebinde bulunmadığı görüldü.

Ebru Şallı’nın 2022’de eşi Uğur Akkuş tarafından Emirgan’da araçlarının içinde şiddet gördüğü öne sürülmüştü. Yanlarına gelen polis memurlarına “Şikayetçi değilim, o benim kocam” dediği iddia edilen Şallı, şiddet gördüğünü inkar etmişti.