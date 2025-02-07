×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş'a ‘şiddetli’ boşanma davası açtı

Güncelleme Tarihi:

#Ebru Şallı#Uğur Akkuş#Boşanma Davası
Ebru Şallı eşi Uğur Akkuşa ‘şiddetli’ boşanma davası açtı
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2025 07:51

EBRU Şallı, 5 yıllık eşi Uğur Akkuş’un kendisine fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddet uyguladığı gerekçesiyle boşanma davası açtı.

Haberin Devamı

 Akkuş’un onur kırıcı davranışlarda bulunduğunu ve 7 aydır ayrı yaşadıklarını dilekçesinde belirten Şallı, bu evliliğin kendisi ve toplum açısından bir fayda sağlamadığını ileri sürdü.

Dava dilekçesinde Ebru Şallı’nın boşanma aşamasındaki eşi Uğur Akkuş’tan herhangi bir tazminat, nafaka ve mal rejiminden kaynaklanan alacak talebinde bulunmadığı görüldü.

Ebru Şallı’nın 2022’de eşi Uğur Akkuş tarafından Emirgan’da araçlarının içinde şiddet gördüğü öne sürülmüştü. Yanlarına gelen polis memurlarına “Şikayetçi değilim, o benim kocam” dediği iddia edilen Şallı, şiddet gördüğünü inkar etmişti. 

Gözden KaçmasınGörgü tanığı yaşanan şiddeti anlatmıştı... Ebru Şallı, Uğur Akkuştan neden şikayetçi olmadıGörgü tanığı yaşanan şiddeti anlatmıştı... Ebru Şallı, Uğur Akkuş'tan neden şikayetçi olmadı?Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ebru Şallı#Uğur Akkuş#Boşanma Davası

BAKMADAN GEÇME!