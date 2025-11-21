Ebru Şallı, Beren'in kız arkadaşı ile yemekte: Gelin yanımda

Haberin Devamı

YAKIŞIKLILIĞIYLA GÜNDEM OLDU

Ünlü manken ve sunucu Ebru Şallı’nın eski eşi Harun Tan’la evliliğinden olan 20 yaşındaki oğlu Beren Tan, yakışıklılığıyla sosyal medyada gündem olmuştu. Önceki akşam Ortaköy’deki bir restorandan genç bir kızla birlikte çıkarken görüntülenen Ebru Şallı’ya oğluyla ilgili sorular yöneltildi.

MÜSTAKBEL GELİN YÜZÜNÜ GİZLEDİ

Ebru Şallı, “Oğlunuz Beren şimdi 20 yaşında bir delikanlı ve sosyal medyada da dikkat çekiyor. Artık onun aşk hayatı da gündeme gelecek, var mı görüştüğü biri?” sorusu üzerine mekândan birlikte ayrıldığı Laçin Terlemez’i işaret etti.

Haberin Devamı

Kameralar bir anda kendisine dönünce mahcup olan Terlemez, elleriyle yüzünü gizledi. Şallı, müstakbel gelininin koluna girdi ve ikili kahkahalar atarak uzaklaştı.