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Ebru Şallı: Allah’ın Pars’ı benden aldığına şükrediyorum

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#Ebru Şallı#Lenfoma#Pars Tan
Ebru Şallı: Allah’ın Pars’ı benden aldığına şükrediyorum
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2026 07:00

Ebru Şallı, özel hayatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Üç yıldır yalnız olduğunu söyleyen Şallı, “Evlilik bana uygun değil. Bundan sonra da tercih etmem” dedi. Ünlü isim, yalnızlığı sevdiğini de vurguladı.

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EBRU Şallı, Ahmet Mümtaz Taylan’ın ‘Empati’ programına konuk oldu. Üç yıldır yalnız yaşadığını ve bu düzene alıştığını belirten Şallı, yeniden evlenmeyi düşünmediğini söyledi:

“Evet, evlilik inancımda sarsılma oldu. Benim de güzel ve uzun bir evliliğim oldu. Sonra ayrılma kararı aldık. Hâlâ çok iyi dostuz. Çocuklarımız var. Ama şu an ‘Evlenir misin?’ diye sorsan, bana uygun değil. Evlilik bundan sonra benim için olmaz, tercih etmem.” Ünlü isim, yalnızlığı sevdiğini de vurguladı.

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Kimse güzelliğine güvenmesin

Ebru Şallı, güzelliğin kalıcı olmadığına da dikkat çekti. Ünlü isim özellikle genç kızlara seslendi: “Kimse güzelliğine güvenmesin. Açıkçası ben hiç güvenmedim, hep kendime bir şeyler kattım ve çok çalıştım.” Şallı, üretim odaklı olmanın önemini vurgulayarak gençlere birden fazla alanda kendilerini geliştirmelerini önerdi.

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Allah’ın Pars’ı benden aldığına şükrediyorum

Ebru Şallı: Allah’ın Pars’ı benden aldığına şükrediyorum

Ebru Şallı, 9 yaşında lenfoma nedeniyle hayatını kaybeden oğlu Pars’la ilgili de konuştu.

Şallı, Pars’ın daha fazla acı çekmemiş olmasını teselli olarak gördüğünü söyledi:

“Allah hiç kimseye yaşatmasın. Evladıyla sınamasın. Hiç vazgeçmedim. Allah bunu bu şekilde uygun gördü, Pars’ı benden aldı. Buna şükrediyorum.” Ünlü isim, oğlunun uzun yıllar acı çekerek hastanede kalması ihtimalinin kendisi için daha ağır bir sınav olacağını dile getirdi. Pars’ı anarken gözyaşlarını tutamayan Şallı, oğlunun küçük yaşına rağmen kendisini düşündüğünü belirterek yaşadıklarının kendisinde derin izler bıraktığını ifade etti.

Üç kez evlendi

Ebru Şallı, Ozan Orhon ile 1997 yılında evlendi ve 1998’de boşandı. Şallı, iki oğlunun babası Harun Tan ile 2002’de nikâh masasına oturdu ve 2013’te bu evliliği sonlandırdı. Şallı, 2019’da evlendiği Uğur Akkuş’la 2024’te boşandı.

 

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#Ebru Şallı#Lenfoma#Pars Tan

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