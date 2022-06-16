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Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın düğün tarihi netleşti!

#Ebru Şahin#Cedi Osman#Çeşme
Ebru Şahin ve Cedi Osmanın düğün tarihi netleşti

Ebru Şahin ve Cedi Osman geçtiğimiz ay evlilik yolunda ilk adımı atarak nişan töreni yapmışlardı. Şimdi ise Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın nikah tarihi ve düğün tarihi netleşti.

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2020 yazından beri birliktelik yaşayan oyuncu Ebru Şahin ile NBA'de mücadele eden basketbolcu Cedi Osman'ın nikah ve düğün yeri belli oldu.

'Destan' dizisinde 'Akkız' rolüne hayat veren oyuncu Ebru Şahin ile NBA oyuncusu milli basketbolcu Cedi Osman, 1 Temmuz'da Makedonya'da hayatını birleştirecek.

Ebru Şahin ve Cedi Osman, 7 Temmuz'da ise aşklarının başladığı Çeşme’deki Fly-Inn Beach’te düğün yapacak. (TV100)

Ebru Şahin ve Cedi Osmanın düğün tarihi netleşti

KAPADONYA'DA EVLİLİK TEKLİFİ

NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'ta forma giyen Cedi Osman, geçtiğimiz Eylül ayında sevgilisine Kapadokya'nın eşsiz manzarası eşliğinde evlenme teklifi etmiş ve 'evet' yanıtını almıştı.

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Ebru Şahin ve Cedi Osmanın düğün tarihi netleşti

Çift güzel gelişmeyi sosyal medyadan duyurmuştu. Cedi Osman, geçtiğimiz haftalarda Tekirdağ'a giderek, aynı zamanda doğum günü olan Ebru Şahin'i ailesinden istemiş ve ikili nişan yüzüklerini takarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

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#Ebru Şahin#Cedi Osman#Çeşme

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