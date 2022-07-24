Ebru ile niye evlendim!

Haberin Devamı

ŞARKICI Ozan Orhon, Armağan Çağlayan’ın YouTube kanalında yayınlanan “Dur Bi Dinle” programına konuk oldu. Orhon, programda 1996 yılında evlendiği Ebru Şallı ile yaşadığı aşk sürecini anlattı: “Benim için bayağı bir fırtınalı dönem oldu. Zaten başarısız olmuş bir albümün psikolojisi var. O arada ‘Perişan’ albümünde tanıştık. Klipte Ebru’yu seçmişler. Tanıştık. O zaman motosiklet kullanıyorum. Ebru’yu gezdirdim. Öyle arkadaşlığımız başladı. Sonra evlendik. Ben de niye evlendiğimi hâlâ sorguluyorum. Ben de çocuk o da çocuk. Ebru 18 yaşındaydı.”



Gözden Kaçmasın Şöhretin bedeli Haberi görüntüle