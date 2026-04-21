Ebru Gündeş: Yüz gerdirmeyle 10 yaş gençleştim

Sanatçının önceki akşam verdiği konseri izlemeye gelenler arasında Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ da vardı. Geceye Ebru Gündeş’in estetik itirafı damga vurdu. Sanatçı, sahneden dinleyicilerine “Beni bugün beğendiniz mi? Yüzümde farklılık gördünüz mü? Yarım yüz gerdirme ameliyatı yaptırdım. Nasıl, 10 yaş gençleşmiş miyim?” diye sordu. Konseri en önden izleyen Demet Akbağ ve Yılmaz Erdoğan, sanatçıya “20 yaş genç duruyorsun” yanıtını verdi.
“20 mi? O zaman ‘Organize İşler’ için bir teklif bekliyorum artık. Kıvanç’la (Tatlıtuğ) karşılıklı bir rol yakışır. Şimdi güzelleştim.” Gündeş’in “Baskı yapın, Yılmaz Erdoğan beni ‘Organize İşler’de oynatsın” sözleri de dinleyicilerinden alkış aldı.
USTALARA SÖYLEMEK ÇOK ZORMUŞ
Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ konseri en ön sıradan izledi. Oyuncuları alkışlatan Ebru Gündeş, “Böyle ustaların karşısında şarkı söylemek çok zormuş” dedi.