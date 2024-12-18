Ebru Gündeş ile Murat Özdemir'in evliliğinde kriz mi var?

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Ebru Gündeş’in konserlerinin ardından İstanbul’a gelmesiyle çiftin ayrılık haberlerinin doğru olmadığı ortaya çıktı.

Ünlü çift önceki akşam Sarıyer’de gözlerden uzak bir mekânda eğlendiler. Romantik bir gece geçiren Ebru Gündeş ve Murat Özdemir birlikte eğlenerek iddiaların asılsız olduğunu gözler önüne serdiler.

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Yeni şarkı yolda

Aleyna Tilki, “Bekleyenim” adında yeni bir single hazırladı.

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Genç popçu, şarkısının duyurusunu sosyal medyada yaptı. Aleyna Tilki, sıra dışı kıyafetiyle verdiği pozu Instagram sayfasında paylaşarak single’ın cuma günü yayında olacağını açıkladı.

Kısa bir mola

Nilperi Şahinkaya önceki gün Bebek’teydi. Yürüyüş yaparken görüntülenen oyuncu, muhabirleri görünce spora kısa bir mola verdi.

Ayaküstü soruları yanıtlayan Şahinkaya, yoğun çalıştığı bir dönemde olduğunu söyledi: “Çok yoğun bir şekilde çalışıyorum. Her gün setteyim. Bugün fırsat bulunca şöyle bir yürüyüş yapayım dedim.” (Deniz BOY)

4.5 yıl sonra ikizi doğdu

Ümit Erdim geçtiğimiz gün kızları Ses ve Eda ile birlikte Vadistanbul’da görüntülendi. Ünlü oyuncu, kızlarıyla AVM’nin eğlence merkezinde keyifli saatler geçirdi. Ümit Erdim, muhabirlerin “Kızlarınız adeta ikiz gibi birbirine benziyor” yorumu üzerine espri yaptı: “4.5 yıl sonra ikizi doğdu!”

Türkçeyi annemden öğrendim

Almula Merter, kızı Maya’nın Türkçe öğrenme sürecine verdiği destekle örnek bir hikâye yarattı. Yurtdışında büyüyen Maya, Türkçeyi öğrenirken en büyük ilhamı annesinden aldığını dile getirdi: “Türkçeyi annemden öğrendim. Annem, bir boksör gibi güçlü ve azimlidir. Bana sadece bir dil öğretmedi, aynı zamanda mücadele etmeyi ve pes etmemeyi öğretti.” Maya, ayrıca annesini idol olarak gördüğünü ifade etti.

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