Ebru Gündeş ile Murat Özdemir tek celsede boşandı!

×
Güncelleme Tarihi:

#Ebru Gündeş#Murat Özdemir#Boşanma Davası
Özge EĞRİKAR
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2025 07:51

EBRU Gündeş, Şubat 2024’te Dubai’de evlendiği iş insanı Murat Özdemir’den dün boşandı.

Sanatçı, avukatı Şeyda Yıldırım aracılığıyla Beykoz Aile Mahkemesi’ne başvurarak, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını belirtti. Eşiyle fikren ve ruhen anlaşamadıklarını açıklayan Gündeş, evlilik birliğinin çekilmez bir hal aldığını açıkladı.

Sanatçı, mahkemeden gizlilik ve yayın yasağı talebinde de bulundu. Dün Beykoz Aile Mahkemesi’nde görülen boşanma davasına Ebru Gündeş ile Murat Özdemir katılmadı.

Her iki tarafı da avukatları temsil etti. Mahkeme, Ebru Gündeş ile Murat Özdemir’in boşanmalarına karar verdi.

Tarafların birbirlerinden herhangi bir tazminat ya da nafaka talebinde bulunmadığı da öğrenildi.

