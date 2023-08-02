Ebru Gündeş ağustosta 25 konser verecek

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EBRU Gündeş, geçen hafta sonu Kıbrıs’taki Concorde Luxury Resort Otel’de sahneye çıktı. Usta sanatçı, bir buçuk saat süren konserinde sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Gündeş, enerjisi ve güçlü sesiyle şarkılarını hayranlarıyla seslendirdi.

Sanatçı, performansının bitiminde hemen Antalya’ya döndü. Gündeş’in bir ay boyunca yoğun bir konser maratonuna çıkacağı öğrenildi. Sanatçı, ağustos ayı boyunca 25 konser verecek. Ebru Gündeş, Çeşme, Bodrum, Antalya ve Kıbrıs arasında mekik dokuyarak ağustos ayını yollarda geçirecek.



YENİ ALBÜM 20 EKİM’DE



Ebru Gündeş, bir yandan da yeni albüm hazırlıklarını sürdürüyor. Sanatçı, 20 Ekim’de piyasaya çıkarmaya hazırlandığı albümü öncesinde 2 şarkısını yayınladı. “Bir Sebebi Var” ve “Bodrum”, dijital müzik dinleme kanallarında kısa sürede en çok dinlenen şarkılar listelerine girdi. Ebru Gündeş, yazın hit’leri arasında yer alan şarkılarını sahnesinde de seslendirecek.

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