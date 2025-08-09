Ebru Akel Bodrum'da sevgilisi ile el ele

Güncelleme Tarihi:
Sevgililer önceki gün Türkbükü’nde görüntülendi. Bir dönercide yemek yiyen Akel’le Gündüz, mekândan el ele ayrıldı.
Yazın keyfini çıkaran ünlü isimler Bodrum'u mesken tuttu. İşte objektiflere yansıyanlar...
Tatile devam
Hande Ataizi, sevgilisi Dinç Aydoğdu ve oğlu Leo’yla çıktığı Bodrum tatiline devam ediyor. Ataizi önceki gün Gündoğan’daki Taboo Beach’te objektife takıldı.
Bir süre yüzdükten sonra duş alıp şezlonguna dönen 51 yaşındaki oyuncu, formda vücuduyla dikkat çekti.
Oğluyla deniz keyfi yaptı
Ünlü şarkıcı Nadide Sultan, tatil sezonunu Bodrum’da açtı. Gündoğan’daki Taboo Beach’te objektiflere yansıyan Sultan, oğlu Kaan ile birlikte denize girerek keyifli anlar yaşadı.
Gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkaran sanatçının neşeli halleri dikkat çekti.