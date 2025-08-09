Ebru Akel Bodrum'da sevgilisi ile el ele

×
Güncelleme Tarihi:

Ağustos 09, 2025 08:59

Ebru Akel, bir süredir aşk yaşadığı Dr. Nevzat Melih Gündüz’le Bodrum’da tatil yapıyor.

Sevgililer önceki gün Türkbükü’nde görüntülendi. Bir dönercide yemek yiyen Akel’le Gündüz, mekândan el ele ayrıldı. 

Yazın keyfini çıkaran ünlü isimler Bodrum'u mesken tuttu. İşte objektiflere yansıyanlar...

Tatile devam

Hande Ataizi, sevgilisi Dinç Aydoğdu ve oğlu Leo’yla çıktığı Bodrum tatiline devam ediyor. Ataizi önceki gün Gündoğan’daki Taboo Beach’te objektife takıldı.

Ebru Akel Bodrumda sevgilisi ile el ele

Bir süre yüzdükten sonra duş alıp şezlonguna dönen 51 yaşındaki oyuncu, formda vücuduyla dikkat çekti.

Oğluyla deniz keyfi yaptı

Ünlü şarkıcı Nadide Sultan, tatil sezonunu Bodrum’da açtı. Gündoğan’daki Taboo Beach’te objektiflere yansıyan Sultan, oğlu Kaan ile birlikte denize girerek keyifli anlar yaşadı.

Ebru Akel Bodrumda sevgilisi ile el ele

Gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkaran sanatçının neşeli halleri dikkat çekti.



