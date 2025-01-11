Duygu Sarışın'dan aşk sorularına yanıt: Mutluyuz

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Önceki gün Etiler’de görüntülenen Sarışın, ilişkisiyle ilgili soruya “Her şey yolunda. Güzel gidiyor, mutluyuz” yanıtını verdi. Oyuncu, evlilik sorusunu gülümseyerek yanıtsız bıraktı. (Sayit DURMAZ)

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

Tülin’in yıldızı

Tülin Şahin, “StarFan” projesi kapsamında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde bulunan ‘Efsane Yol’daki yıldızlar arasında yerini aldı.

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Kariyerinde 25’inci yılını kutlayan ünlü manken, Fenerbahçe camiasına teşekkür etti: “Bu jest benim için çok değerli. Fenerbahçe sevgisi bambaşka bir duygu. Çok özel anılarım var.” Tülin Şahin’in yıldızının hemen yanında, maça gitmeyi çok seven 5 yaşındaki kızı Siena’nın da yıldızı bulunuyor. Taraftarlar, StarFan projesiyle isimlerini stadyumun farklı noktalarına yerleştirilen yıldızlara ekletebiliyor.

Aşk etkisi

Birce Akalay ve Hakan Kurtaş önceki akşam Zorlu PSM’deydi. Akalay, “Gözlerinizin içi gülüyor, Hakan Bey’in etkisi mi bu?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Pek tabii. Hem kendisinin etkisi, hem yaşadığımız ilişkinin etkisi, hem geçirdiğimiz güzel zamanların etkisi. Bunu duymak çok güzel. Öyle görünmek hoşuma gitti.” (Sayit DURMAZ)

Dekolteyi seviyorum

Demet Akalın, YouTube programına konuk olduğu Serhat Tekin’in “Kıyafet konusunda bir dönem tutucuydunuz, şimdi dekolte giydiğinizde size bu hatırlatılıyor. Ne değişti?” sorusuna yanıt verdi.

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“Evet, ‘E ne oldu sen de açılıyorsun. O kadar laf ettin’ diyorlar. Hepsi kiloyla alakalıydı. Okan Bey’in de ilk yıllar etkisi oluyordu ama artık hiç yok. Dekolteyi seviyorum, sahnede kullanıyorum.”

Ben de özledim

Beyazıt Öztürk önceki gün Nişantaşı trafiğinde görüntülendi. Araç içerisinden soruları yanıtlayan ünlü şovmen, yeniden başlayacak “Beyaz Show” programı hakkında konuştu:

“Eylül gibi başlayacak. Güzel program olacak. Çalışıyoruz. Kimisi ‘Eskisi gibi olsun’ diyor, kimisi ‘Değiştir abi’ diyor. O, süreç içerisinde belli olacak. İnsanların çok özlediğini biliyorum. Ben de cidden çok özledim. Derdim çok daha iyisini yapmak.” (Behlül AYDIN)

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Ablasıyla buluştu

Yağmur Ünal, geçtiğimiz gün Nişantaşı City’s AVM’den çıkarken görüntülendi.

Ünal, Bali’den gelen ablası Irmak Ünal’la görüştüğünü söyledi. Yağmur Ünal, geçtiğimiz aylarda hastalanan annesi Türkan Şoray’ın sağlık durumu sorulunca “Çok iyi. Her şey yolunda maşallah” yanıtını verdi.

Çocukluğuma dönüyorum

Tuba Ünsal geçtiğimiz gün İstinyePark’ta görüntülendi.

Oğlu Civan Mert ve kızı Sare ile neşeli pozlar veren oyuncu, “Çocuklarımın yanında çocukluğuma geri dönüyorum. İki kardeş çok iyi anlaşıyor. Üçümüz birlikte çok keyifli vakit geçiriyoruz. Bugün de alışverişe geldik” dedi.

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Evlilik sinyali

Lider Şahin ile Ecem Çırpan evlilik sinyali verdi. Snob Magazin tarafından önceki gün Nişantaşı’nda görüntülenen çift, uyumlu giyim tarzlarıyla dikkat çekti. Çırpan, “Bu ara hep uyumluyuz” dedi.

Önümüzdeki ay ilişkilerinin 4’üncü yılını kutlayacaklarını dile getiren Şahin, “Önümüzdeki yaz evlilik olur mu?” sorusuna “Kısmet işleri bunlar, inşallah olur” yanıtını verdi. Projelerinden de bahseden Şahin, “Yılın 6 ayı Çeşme’deyim, plaj işletmem var. 6 ay da müzikle ilgileniyorum. Kendi şarkımın prodüksiyonuna başladım. Bir yandan ‘Selami Şahin Saygı’ albümünün prodüktörlüğünü yapıyorum” dedi.