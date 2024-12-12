Duygu Sarışın kimdir, nereli, kaç yaşında? Duygu Sarışın filmleri ve dizileri

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Duygu Sarışın, Türk televizyonunun başarılı oyuncularından biridir. Özellikle "İçerde" ve "Ufak Tefek Cinayetler" gibi dizilerdeki performansıyla dikkat çekmiş, geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmıştır. Duygu Sarışın, oyunculuk kariyerine tiyatro sahnelerinde başlamış ve çeşitli projelerde kendini kanıtlamıştır. Peki, Duygu Sarışın kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

DUYGU SARIŞIN KİMDİR?

Duygu Sarışın, 24 Kasım 1987 tarihinde İzmir’de dünyaya gelmiştir. İlköğrenimini İzmir'de Türk Kolejinde tamamlayan Sarışın, üniversite eğitimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nde almıştır. Ardından Moda Tasarımı eğitimi de alarak, sanata olan ilgisini pekiştirmiştir. Mezuniyetinin ardından İstanbul’a yerleşmiş ve burada Devlet Tiyatrosu'nda sahne almaya başlamıştır. Oyunculuk kariyerine çeşitli tiyatro oyunlarında rol alarak adım atmıştır​

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DUYGU SARIŞIN KARİYERİ

Duygu Sarışın, 2011 yılında "Cennetin Sırları" dizisiyle profesyonel oyunculuk kariyerine başlamıştır. Kariyerinde önemli bir dönüm noktası ise 2013 yılında yer aldığı "Güneşi Beklerken" adlı gençlik dizisidir. Bu dizide kısa bir süre yer almış, ardından "Kaçak Gelinler" dizisinde Hülya karakterini canlandırmıştır. Sarışın, 2015 yılında sinema dünyasına adım atarak, Yasin Uslu’nun yönettiği "Darbe" ve Türk-Japon ortak yapımı "Ertuğrul 1890" filmlerinde rol almıştır​.

En büyük çıkışını ise 2016 yılında, Ay Yapım imzalı "İçerde" dizisi ile yakalamıştır. Burada Komiser Sema karakterini canlandıran Sarışın, bu rolüyle geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanınmıştır. Dizide Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli ve Çetin Tekindor gibi ünlü isimlerle aynı projede yer almıştır​.

2017 yılında ise "Ufak Tefek Cinayetler" dizisinde Burcu karakteriyle büyük bir başarıya ulaşmış, dizinin izleyicileri tarafından beğenilmiştir​