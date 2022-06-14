Duygu Özaslan ve Can Maxim Mutaf Paris'te evlendi!

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Çektiği makyaj videolarıyla şöhreti yakalayan sosyal medya içerik üreticisi Duygu Özaslan'dan müjdeli haber geldi.

Geçtiğimiz aylarda sevgilisi Can Maxim Mutaf'ın evlilik teklifini kabul ettiğini duyuran Özaslan, muradına erdi.

PARİS'TE EVLENDİLER

Instagram hesabından evlendiğini duyuran Duygu Özaslan sevenlerine sürpriz yaptı.

'Biz bugün evlendik. Önümüzdeki üç gün için çok heyecanlıyız, hazır mısınız? devamı yarın...' mesajıyla düğün fotoğraflarına paylaşan Özaslan nikahta giydiği mini kıyafetiyle de dikkat çekti.

Ünlü isimler ve sevenleri çifti 'tebrik’ etti.

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GÖRÜCÜ USULÜ TANIŞTIK

Duygu Özaslan eşi Can Maxim Mutaf ile tanışma hikayesini anlatmıştı:

“Görücü usulü tanıştık. Ortak bir arkadaşımız ‘Biri var, senden çok hoşlanıyor’ dedi. Beklentim sıfır olduğu için ilgilenmedim. ‘Ya çirkindir ya da salaktır’ dedim. Sonra bir akşam mesaj attı. Ertesi gün buluştuk ve sevgili olduk.”