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Hayat
Haber Giriş: 12.04.2020 - 10:59,Son Güncelleme:

Duygu Özaslan ile gündeme gelen ‘Sunny side up’ ne demek?

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Duygu Özaslan ile gündeme gelen ‘Sunny side up’ ne demek?
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Youtuber Duygu Özaslan, yaptığı son paylaşımla Twitter'da 'trend topic' listesine girmeyi başardı. Duygu Özaslan’ın paylaşımı ardından ‘Sunny side up’ terimi gündeme geldi. Peki, Duygu Özaslan ile gündeme gelen ‘Sunny side up’ ne demek?

Paylaştığı makyaj videolarıyla sosyal medyanın en popüler isimlerinden olan Duygu Özaslan, yayınladığı videoyla bir anda gündeme oturdu.  Yumurta pişirmek için ocağın başına geçtikten sonra "Şimdi sunny side up yapacağım, bunun Türkçesi neydi ya? Kırılmış yumurta mı?" diye soran Duygu Özaslan, Twitter'da TT olmayı başardı.

Sunny side up, yumurta sarısının yukarı bakacak şekilde kızartılmasıdır.

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