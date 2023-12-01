Duygu Mercan: Buğra Gülsoy ile defalarca çalışabilirim

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Ünlü oyuncuyla ilk kez bu filmde bir araya geldiklerini belirten Mercan şöyle konuştu:

“Gecenin Nakaratı vesilesiyle ilk kez Buğra Gülsoy ile tanışma şansım oldu ve kendisiyle ilk kez çalıştım. Ama defalarca çalışmak isterim. Çalışması çok keyifli bir insan. Bu kadar esprili biri olduğunu düşünmemiştim açıkçası. Onun rahatlığı bana da yansıdı. Zaten filmimizde romantik komedi olduğu için set boyunca çok eğlendik. O kadar eğlendik ki, bazı sahneleri gülmekten birkaç kere çekmek durumunda kaldık. Daha çekerken bu kadar eğlendiysek, seyirciyi düşünemiyorum. Buğra’nın da benim de çok inandığımız bir film. Çok yakında da zaten seyirci ile buluşacak. Filmin vizyona hazır halini izlemeyi biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Gecenin Nakaratı’nın benim için de bir dönüm noktası olacağına inanıyorum.”