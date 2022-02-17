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Duygu Atakan kimdir, nereli, kaç yaşında?

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Duygu Atakan kimdir, nereli, kaç yaşında

Duygu Atakan, hayatı ve kariyeri ile merak edilen isimler arasında yer alıyor. Kariyerinin büyük bölümünü radyo programcılığı ile sürdüren Duygu Atakan, TRT ve Star gibi medya kuruluşlarında görev almıştır. Peki, Duygu Atakan kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

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Duygu Atakan, evlenmeden önceki adıyla Duygu Özkan, 2 Şubat 1979 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Ortaokul ve lise eğitimini Ankara Büyük Kolej’de okuyan Atakan, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünden mezun oldu. Atakan bu yıllarda hem tiyatro ile ilgilendi hem de voleybol oynadı.

Halen Süper FM’de Müzik Direktörü olarak görev yapan Duygu Atakan Radyo Efkar’da radyo müdürlüğü, TRT’de program sunuculuğu, Star TV’de radyo programcılığı, Radyo Fener’de radyo programcılığı, reklam müdürlüğü ve konuk koordinatörlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin “İstanbul’dan Van’a” projesinin sunuculuğu, Berlin Kaplanı Film Galası özel röportajı, gibi organizasyon ve özel gecelerde profesyonel olarak sunuculuk yapmıştır.

Duygu Atakan, Süper FM Müzik Direktörlüğü'nün yanı sıra aynı zaman da 15:00-18:00 saatleri arasında Süper FM'de dinleyicilerle buluşuyor.

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Duygu Atakan, Ben Şarkı Söylersem isimli programını TRT Müzik bünyesine taşıdı. 26 Bölüm yayınlanan programda birbirinden ünlü sanatçıları konuk etti.

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