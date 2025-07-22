Düşe kalka jetsurf

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ZORLANDI AMA BAŞARDI
Oğulları Kuzey ve Uzay’la birlikte Çeşme’de tatil yapan Çağla Şıkel, önceki gün plajda görüntülendi.
Spor tutkusuyla bilinen ünlü manken bu kez son dönemin popüler su sporlarından jetsurf’ü denedi. Motorlu sörf tahtasının üzerinde dengede durmak, ünlü mankeni biraz zorladı.
OĞULLARI TÜYO VERDİ
Jetsurf’ü öğrenmeye kararlı olan Çağla Şıkel, pek çok kez suya düşse de pes etmedi, her seferinde yeniden tahtanın üzerine çıktı. Kuzey ve Uzay da iskeleden annelerine tüyolar verdi.
Sonunda dengede durup sörf tahtasını dilediği gibi yönlendirebilmeyi başaran Şıkel, keyifli anlar yaşadı.