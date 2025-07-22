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Düşe kalka jetsurf

Güncelleme Tarihi:

#Çağla Şıkel#Çeşme#Jetsurf
Düşe kalka jetsurf
Deniz BOY
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2025 08:19

Çağla Şıkel, Çeşme tatilinde jetsurf’e merak sardı. Sörf tahtasının üzerinde dengede durmakta zorlanan ünlü manken, birçok kez düşse de pes etmedi, tekrar tekrar deneyip sonunda amacına ulaştı.

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ZORLANDI AMA BAŞARDI

Oğulları Kuzey ve Uzay’la birlikte Çeşme’de tatil yapan Çağla Şıkel, önceki gün plajda görüntülendi.

Düşe kalka jetsurf

Spor tutkusuyla bilinen ünlü manken bu kez son dönemin popüler su sporlarından jetsurf’ü denedi. Motorlu sörf tahtasının üzerinde dengede durmak, ünlü mankeni biraz zorladı.

Düşe kalka jetsurf

OĞULLARI TÜYO VERDİ

Jetsurf’ü öğrenmeye kararlı olan Çağla Şıkel, pek çok kez suya düşse de pes etmedi, her seferinde yeniden tahtanın üzerine çıktı. Kuzey ve Uzay da iskeleden annelerine tüyolar verdi.

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Düşe kalka jetsurf

Sonunda dengede durup sörf tahtasını dilediği gibi yönlendirebilmeyi başaran Şıkel, keyifli anlar yaşadı. 

 

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#Çağla Şıkel#Çeşme#Jetsurf

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