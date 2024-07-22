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Duru Nayman kimdir, nereli, kaç yaşında? Arda Güler'in sevgilisi Duru Nayman'ın kariyeri ve biyografisi

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Duru Nayman kimdir, nereli, kaç yaşında Arda Gülerin sevgilisi Duru Naymanın kariyeri ve biyografisi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2024 15:09

Duru Nayman kimdir sorusu, hayatı ve biyografisi hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Basketbol dünyasında genç bir yetenek olarak öne çıkan Duru Nayman, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda oynamaktadır. Küçük yaşlardan itibaren spora olan ilgisi ve başarılı kariyeri ile dikkat çeken Nayman, aynı zamanda Arda Güler'in sevgilisi olarak da tanınmaktadır. Eğitimine ISDE Hukuk ve Ekonomi Üniversitesi'nde devam eden Duru Nayman, sosyal medyada da oldukça popülerdir. Peki, Duru Nayman kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

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Duru Nayman, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nda oynayan genç bir sporcu olarak tanınmaktadır. Spora olan ilgisi küçük yaşlardan itibaren başlayan Nayman, şu anda ISDE Hukuk ve Ekonomi Üniversitesi'nde öğrenim görmektedir. Peki, Duru Nayman kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

DURU NAYMAN KİMDİR?

Duru Nayman, 1 Şubat 2005 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Küçük yaşlardan itibaren spora ilgi duyan Nayman, basketbol kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlamıştır. Daha sonra Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'na transfer olmuştur. Eğitimine ISDE Hukuk ve Ekonomi Üniversitesi'nde devam eden Nayman, aynı zamanda Real Madrid futbolcusu Arda Güler'in sevgilisi olarak da tanınmaktadır​.

DURU NAYMAN KARİYERİ

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Duru Nayman, basketbol kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlamış ve burada yeteneklerini geliştirmiştir. Daha sonra Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'na transfer olmuştur ve burada başarılı performanslar sergilemeye devam etmektedir. Nayman, aynı zamanda ISDE Hukuk ve Ekonomi Üniversitesi'nde öğrenim görmekte ve eğitimine büyük önem vermektedir.

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