×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİ EKRANDA MUCİZE LEZZETLER SAĞLIK
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Dünyanın en iyi evliliğini yaptım sanarken...

Güncelleme Tarihi:

#Nazlı Sabancı#Hacı Sabancı#Uzay Sabancı
Dünyanın en iyi evliliğini yaptım sanarken...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2025 13:29

Fatma D.’nin işinsanı Hacı Sabancı’ya açtığı ‘babalık’ davası sonuçlandı. Adli Tıp Kurumu raporu doğrultusunda mahkeme, Hacı Sabancı’nın 3 yaşındaki küçük Uzay’ın babası olduğunun tespitine karar verdi. Yaşanan sıkıntılı süreçte Hacı Sabancı ile evli olan Nazlı Sabancı'nın sosyal medya hesabında yaptığı değişiklik gündem oldu.

Haberin Devamı

Fatma D. 2 Şubat 2021’de dünyaya getirdiği ‘Uzay’ ismindeki oğlunun babasının Hacı Sabancı olduğu iddiasıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne babalık davası açmıştı.

Mahkemeye sunulan dilekçede, “Hacı Sabancı ile çocuk arasında soybağının DNA incelemesi yoluyla tespitine karar verilmesini istiyoruz. Ayrıca Hacı Sabancı’nın babalığına karar verilerek nüfusa kaydının yapılmasını talep ediyoruz” denilmişti.

Dünyanın en iyi evliliğini yaptım sanarken...


Mahkeme kararıyla geçtiğimiz haftalarda Hacı Sabancı, Fatma D. ve küçük Uzay, Adli Tıp Kurumu’na giderek DNA örneği verdi. Babalık testi raporunda Hacı Sabancı’nın yüzde 99.99 küçük ‘Uzay’ın babası olduğu tespit edildi.

Haberin Devamı

İlk iddialar ortaya atıldığında Nazlı Sabancı Instagram profilinde ismini değiştirdi, “Sabancı” soyadını çıkardı. Daha sonra tekrar soyadını ekledi.

Kelebek yazarı Savaş Özbey, çok konuşulan değişikliği ve Nazlı Sabancı'nın içinde bulunduğu durumu kaleme aldı;

Dünyanın en iyi evliliğini yaptım sanarken...

Dünyanın en iyi evliliğini yaptım sanarken...

Hacı Sabancı’nın yüzde 99.99 ihtimalle 4 yaşındaki Uzay’ın babası olduğu mahkeme kararıyla kesinleşince, şimdiye kadar hiçbir şey yokmuş gibi paylaşımlar yapan eşi Nazlı Sabancı Instagram profilinde ismini değiştirdi, “Sabancı” soyadını çıkardı.

“Kız dur, acele etme. Daha kesin değil, sadece yüzde 99.99 ihtimal” diyecektik ki...

Bir baktık tekrar almış soyadını.

Zeynep Nazlı Sabancı bunu, iddialar ilk ortaya atıldığında da yapmıştı.

Yani soyadını silip sonra geri yazmıştı.

Belli ki delleniyor delleniyor,  sonra yukarıdan bir müdahale geliyor, yalıda herkes tekrar kol hizasında sıraya giriyor...

Bu gelgitler de sosyal medyanın diline düşüyor tabii: “Ben size söylemiştim, Nazlı tıpış tıpış geri yazacak soyadını” diyen çok.

Zor bir durum.

“Dünyanın en iyi evliliği”ni yaptım sanarken, kim ister ki kocasının başka çocuğu çıksın?

Tek mesele tükürmemek.

Haberin Devamı

Yahut tükürdüysen de yalamamak.

Her şeyden önemlisi, “üvey anneliği” içine sindirmek.

Gözden KaçmasınHacı Sabancı ilk kez konuştu: Bu konularla ilgilenmiyorumHacı Sabancı ilk kez konuştu: Bu konularla ilgilenmiyorum!Haberi görüntüle

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Nazlı Sabancı#Hacı Sabancı#Uzay Sabancı

BAKMADAN GEÇME!