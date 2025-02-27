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Fatma D. 2 Şubat 2021’de dünyaya getirdiği ‘Uzay’ ismindeki oğlunun babasının Hacı Sabancı olduğu iddiasıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne babalık davası açmıştı.

Mahkemeye sunulan dilekçede, “Hacı Sabancı ile çocuk arasında soybağının DNA incelemesi yoluyla tespitine karar verilmesini istiyoruz. Ayrıca Hacı Sabancı’nın babalığına karar verilerek nüfusa kaydının yapılmasını talep ediyoruz” denilmişti.

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Mahkeme kararıyla geçtiğimiz haftalarda Hacı Sabancı, Fatma D. ve küçük Uzay, Adli Tıp Kurumu’na giderek DNA örneği verdi. Babalık testi raporunda Hacı Sabancı’nın yüzde 99.99 küçük ‘Uzay’ın babası olduğu tespit edildi.

İlk iddialar ortaya atıldığında Nazlı Sabancı Instagram profilinde ismini değiştirdi, “Sabancı” soyadını çıkardı. Daha sonra tekrar soyadını ekledi.

Kelebek yazarı Savaş Özbey, çok konuşulan değişikliği ve Nazlı Sabancı'nın içinde bulunduğu durumu kaleme aldı;





Dünyanın en iyi evliliğini yaptım sanarken...

Hacı Sabancı’nın yüzde 99.99 ihtimalle 4 yaşındaki Uzay’ın babası olduğu mahkeme kararıyla kesinleşince, şimdiye kadar hiçbir şey yokmuş gibi paylaşımlar yapan eşi Nazlı Sabancı Instagram profilinde ismini değiştirdi, “Sabancı” soyadını çıkardı.

“Kız dur, acele etme. Daha kesin değil, sadece yüzde 99.99 ihtimal” diyecektik ki...

Bir baktık tekrar almış soyadını.

Zeynep Nazlı Sabancı bunu, iddialar ilk ortaya atıldığında da yapmıştı.

Yani soyadını silip sonra geri yazmıştı.

Belli ki delleniyor delleniyor, sonra yukarıdan bir müdahale geliyor, yalıda herkes tekrar kol hizasında sıraya giriyor...

Bu gelgitler de sosyal medyanın diline düşüyor tabii: “Ben size söylemiştim, Nazlı tıpış tıpış geri yazacak soyadını” diyen çok.

Zor bir durum.

“Dünyanın en iyi evliliği”ni yaptım sanarken, kim ister ki kocasının başka çocuğu çıksın?

Tek mesele tükürmemek.

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Yahut tükürdüysen de yalamamak.

Her şeyden önemlisi, “üvey anneliği” içine sindirmek.