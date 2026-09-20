Dünya turnesine çıkıyor

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İSTANBUL’DA SON 6 KONSER

Uzun aradan sonra 23 Aralık 2025’te Volkswagen Arena’da dinleyicisiyle buluşan Ebru Gündeş, geçen sezon toplam sekiz konser vermişti.



Konserlerinin biletleri haftalar öncesinden tükenen ünlü sanatçı, İstanbul’da 2026 sonuna kadar altı konser daha verecek.

3 KITA, 9 ÜLKE, 13 ŞEHİR

Ebru Gündeş, 2027 yılında ise dünya turnesine çıkmayı planlıyor. Ünlü sanatçı, ocak ayından itibaren üç farklı kıtadaki dokuz ülkede şarkılarını seslendirecek.

13 şehri kapsayan turnede 100 bine yakın müzikseverle buluşacak olan Gündeş, tarihleri önümüzdeki günlerde açıklayacak.