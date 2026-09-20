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Dünya turnesine çıkıyor

Güncelleme Tarihi:

#Ebru Gündeş#Konser#Dünya Turnesi
Dünya turnesine çıkıyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2026 07:00

8 yıllık aradan sonra “Beraber Söylüyoruz” konseptiyle biletli konserlere dönen Ebru Gündeş şimdi de farklı ülkelerde müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Şarkıcı, 2027’nin ocak ayında dünya turnesinin startını verecek.

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İSTANBUL’DA SON 6 KONSER

Uzun aradan sonra 23 Aralık 2025’te Volkswagen Arena’da dinleyicisiyle buluşan Ebru Gündeş, geçen sezon toplam sekiz konser vermişti.

Konserlerinin biletleri haftalar öncesinden tükenen ünlü sanatçı, İstanbul’da 2026 sonuna kadar altı konser daha verecek.

3 KITA, 9 ÜLKE, 13 ŞEHİR

Ebru Gündeş, 2027 yılında ise dünya turnesine çıkmayı planlıyor. Ünlü sanatçı, ocak ayından itibaren üç farklı kıtadaki dokuz ülkede şarkılarını seslendirecek.

13 şehri kapsayan turnede 100 bine yakın müzikseverle buluşacak olan Gündeş, tarihleri önümüzdeki günlerde açıklayacak.

Dünya turnesine çıkıyor

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#Ebru Gündeş#Konser#Dünya Turnesi

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