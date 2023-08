Dünya onları Oscar ödüllü bir filmle tanımıştı... İddialar herkesi şoke etti! Meğer bütün hayat hikâyesi bir yalanmış

Haberin Devamı

Kitaplara, filmlere konu olacak bir insan hikâyesiydi. Nitekim 2006 yılında bir kitaba, 2009'da da Oscar ve Altın Küre'yle taçlandırılan bir filme konu oldu.

Filmde, ABD'nin Tennessee eyaletinin Memphis şehrinde yaşayan, evsizliğin kıyısındaki fakir bir gencin hikâyesi anlatılıyordu. Bir yandan uyuşturucu bağımlısı annesiyle ilgilenen genç bir yandan da pek başarılı olmasa da okula devam etmeye çalışıyordu.

Adeta sporcu olmak için doğmuştu. Hem basketbolda hem Amerikan futbolunda çok yetenekliydi. Bu yetenekleri özel bir okulda görev yapan bir koçun dikkatini çekti. Fakir genç bu okula nakil oldu. O okulda tanıştığı bir akranı sayesinde de hayatı değişti. O akranının ailesi tarafından evlat edinildi.

İlk defa sorunsuz bir ailenin parçası olan gencin dersleri düzeldi. Yeni ailesi sayesinde fiziksel becerilerini futbol sahasında nasıl kullanabileceğini öğrenen fakir genç, yıldız olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye başladı.

300 MİLYON DOLARDAN FAZLA HASILAT ELDE ETTİ

Başrolünde Sandra Bullock'un yer aldığı 'The Blind Side' (Kör Nokta) filmini izleyenler kimden bahsettiğimizi çoktan anladı bile. Söz konusu fakir genç, bir dönem Amerikan futbolu ligi NFL'de fırtınalar estiren Michael Oher'di.

Varlıklı beyaz bir aile tarafından evlat edinilen siyahi Oher'in yaşadıkları, filmin vizyona girdiği 2009 yılında yüz binlerce kişiyi sinema salonlarına çekmiş ve duygulandırmıştı. Film toplamda 300 milyon doların üzerinde bir hasılat elde etmişti.

En iyi film dalında Oscar'a aday olan 'The Blind Side'da Oher'i evlat edinen Tuohy ailesinin annesi Leigh Anne Tuohy'i canlandıran Bullock da en iyi kadın oyuncu kategorisinde altın heykelciği evine götürmüştü. Bullock aynı rolle Altın Küre'lerde de en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görülmüştü.

Hal böyle olunca hafta başında ABD spor basının önde gelen kuruluşlarından ESPN'de yayımlanan bir haber ülke gündemine bomba gibi düştü.

Tennessee'ye bağlı Shelby County'de mahkemeye başvuran Oher, filmin temelini oluşturan hikâyenin, kendi sırtından para kazanmak isteyen Tuohy ailesinin uydurduğu bir yalan olduğunu iddia etti.





EVLAT EDİNMEMİŞLER VASİSİ OLMUŞLAR

14 sayfalık mahkeme dilekçesinde yer alan iddialara göre, Oher lise öğrencisi olduğu yıllarda Tuohy ailesiyle birlikte yaşamaya başladı. Ancak filmde anlatılanın aksine Sean ve Leigh Anne Tuohy, Oher'i kanunen evlat edinmedi. Aksine, Oher 2004 yılında 18 yaşını doldurduktan 3 ay kadar sonra, Tuohy'ler kendisini kandırarak bir belge imzalattı. Bu imzayla Tuohy çifti Oher'in vasisi haline geldi. Bu da Tuohy'lerin Oher adına iş anlaşmaları yapmaya yetkili olacağı anlamına geliyordu.

Dilekçede Tuohy'lerin önce Oher'e vesayet ve evlat edinmenin aynı şey olduğu yönünde yalan söyledikleri ardından da vesayet yetkilerini kullanarak yaptıkları film anlaşması sayesinde hem kendilerine hem de biyolojik çocuklarına milyonlar kazandırdıkları belirtilerek, "Oher, kendisi olmasa olmayacak bu hikâye için hiçbir şey almamıştır" ifadeleri kullanıldı.

GERÇEKLER FİLMDEKİNDEN FARKLIYMIŞ

Üstelik Oher, dilekçesinde gerçek hikâyenin filmde anlatılanlardan çok farklı olduğunu öne sürdü. Zor bir çocukluk geçirdiği doğru olmakla birlikte Oher, zeki ve azimliydi ve içinde bulunduğu koşulları aşmak için sadece Tuohy'lerden değil pek çok kişiden yardım almıştı.

Dilekçeye göre, 12 çocuklu bir annenin oğlu olan Oher, 11'inci yaş gününe sayılı günler kala koruyucu aile sistemine dahil edildi ve pek çok kez ev değiştirdi. Zaman zaman sokaklarda yatan Oher, kötü bir öğrenci değildi ama 9 yılda 11 okul değiştirip 1'inci ve 2'nci sınıfı tekrarlamak zorunda kalınca yaşıtlarının epey gerisine düştü.

Arkadaşlarından birinin babası, azminden ve odaklanma becerisinden etkilendiği bu çocuğu Memphis'in zenginlerin yaşadığı bir mahallesindeki bir özel okulun müdürüyle tanıştırdı. Oher 10'uncu sınıftan itibaren bu okulda okumaya başladı. Atletizmde, basketbolda ve Amrikan futbolunda göz kamaştıran bir yeteneğe sahipti.

11'inci sınıfta okulun Amerikan futbolu takımında oynamaya başladı ve kısa süre içinde ülkenin dört bir yanındaki eğitim kurumlarından burs ve transfer teklifleri almaya başladı.

SIK SIK TUOHY'LERDE KALMAYA BAŞLADI

Ancak evdeki durum hâlâ parlak değildi. Bu nedenle Tuohy sık sık arkadaşlarının evlerinde kalıyordu. Onlardan biri de Tuohy ailesinin oğlu olan Sean Jr.'dı. Dilekçede Oher'in atletik başarıları dikkat çektikçe Tuohy ailesinin kendisine yaklaşmaya başladığı, sık sık yatıya kalmaya davet ettiği ve alışverişe götürdüğü belirtildi. Bir noktada Oher'e eve yerleşmesini teklif eden Sean ve Leigh Ann, çocuktan kendilerine "baba" ve "anne" diye hitap etmesini istedi ve evlat edinme planlarından bahsetti.

Oher çok mutluydu ve Tuohy'lere çok güveniyordu. Üniversite tercihinde Sean ve Leigh Anne'in mezun olduğu Mississippi Üniversitesi'ni tercih eden Oher, 2009 yılında Baltimore Ravens tarafından seçildi ve profesyonel ligde oynamaya başladı.

Ancak 'The Blind Side'ın başarısının ardından Oher'ın Tuohy'lere duyduğu güven sarsılmaya başladı. Burada en önemli etken filmde aptal gibi canlandırılmış olmasıydı. Avukatı, ilerleyen yıllarda Tuohy ailesinin kendisi dışındaki tüm üyelerine filmle ilgili telif çeklerinin geldiğini öğrenen Oher'in güvensizliğinin daha da derinleştiğini söyledi.

Oher, filmdeki temsilinin kariyeri üzerinde olumsuz etkileri olduğunu geçmişte de dile getirmişti. 2015 yılında ESPN'e yaptığı bir açıklamada, filmin kendisini olduğundan daha aptal yansıttığını ve çevresindekilerin kendisine bakışını şekillendirdiğini belirten Oher, "Bir film yüzünden bana bakıyorlar ve benden bir şeyler alıyorlar. Becerilerimi ve nasıl bir oyuncu olduğumu görmüyorlar. O yüzden derecem bu kadar aşağı çekiliyor, saha dışındaki bir şey yüzünden" ifadelerini kullanmıştı.

HEP "EVLATLIK OĞLUMUZ" DİYE BAHSETTİLER

Filmin büyük ses getirmesinin ardından Tuohy ailesi oldukça ünlü oldu. Çiftin kurduğu vakfın tanıtımında bu tanınmışlık büyük fayda sağladı. Leigh Anne Tuohy, bu popülerliğin de etkisiyle ilerleyen yıllarda bir yazar ve motivasyon konuşmacısı olarak ününe ün kattı. Bu süreçte Tuohy'ler şu an 37 yaşında olan Oher'den hep "evlatlık oğulları" olarak bahsetti.

Mahkemeye sunulan dilekçede Oher'in evlat edinildiği söyleminin bir yalan olduğu, Leigh Anne ve Sean Tuohy'nin para kazanmak adına vasisi oldukları Oher'den faydalandığı vurgulandı.

Dilekçeye göre Oher bu gerçeği Şubat 2023'te yani neredeyse 20 yıl sonra öğrendi. Belgede, "Michael Oher bu keder ve utanç verici yalanı 2023'ün Şubat ayında keşfetmiştir. Oher, kendisini Tuohy ailesinin bir üyesi yapacağını düşünerek onay verdiği vasilik ilişkisinin aslında kendisiyle Tuohy'ler arasında hiçbir aile bağı kurmadığını öğrenmiştir" ifadeleri yer aldı.

Sean Tuohy, "Yıkılmış durumdayız. Çocuklarımızın herhangi birinin sırtından para kazandığımızı düşünmek çok üzücü. Ama Michael'ı 16 yaşındayken nasıl sevdiysek 37 yaşında da aynı şekilde seveceğiz" dedi.

'YA 15 MİLYON DOLAR YA OLUMSUZ HABERLER'

İlerleyen saatlerde Tuohy ailesinin avukatlarından Martin Singer tarafından yapılan açıklamada, "Ailenin Oher'in sırtından kâr etmeye çalıştığı fikri sadece hakaret değil, aynı zamanda açıkça gülünçtür" ifadeleri kullanıldı.

Singer, Oher'in Tuohy'lerden 15 milyon dolar istediğini, bu ödeme yapılmadığı takdirde hikâyeyi basınla paylaşacağını söylediğini aktardı.

Açıklamada şu satırlar yer aldı: "Gerçekte Tuohy'ler Oher'e kapılarını açmış, ona düzen, destek ve en önemlisi karşılıksız sevgi sunmuştur. Ona her zaman bir oğulları, üç çocuklarından biri gibi davranmışlardır. Oher'in yanıtı ise onları tehdit etmek, kendisine 15 milyon dolar ödemedikleri takdirde basında olumsuz haberler çıkmasını sağlayacağını söylemek olmuştur."

TAZMİNAT İSTİYOR

Mahkemeye sunulan dilekçede vasilik kararının sona erdirilmesi, Tuohy ailesinin Michael Oher'in ismini ve görsellerini kullanmasına yasak getirilmesi ve Tuohy'nin Oher'in adını kullanarak kazandığı tüm paranın detaylandırılması isteniyor. Oher, çiftin elde ettiği kârdaki payının yanı sıra maddi ve manevi tazminat talebinde de bulunuyor.

Tuohy ailesi, Oher'in suçlamalarını üzüntüyle karşıladıklarını belirtti. Sean Tuohy yerel gazetelerden Daily Memphian'a yaptığı açıklamada, Oher'in açıklamalarının kendisini şoke ettiğini belirterek, filmden para kazanmadıklarını ifade etti. Sean Tuohy sadece filmin temelini oluşturan Michael Lewis imzalı 'The Blind Side: Evolution of a Game' isimli kitabın satış gelirinden pay aldıklarını da sözlerine ekledi.

Oher, 2011 yılında yayımlanan ve çok satan anı kitabı 'I Beat the Odds'da vesayet belgelerini imzaladığında henüz bir lise öğrencisi olduğunu belirtiyor ve Tuohy'lerin kendisine evlat edinmeyle vesayet arasında bir fark olmadığını söylediğini anlatıyordu. Oher, "Bana 'evlatlık ebeveyn'le aşağı yukarı aynı şey olduğunu ama yaşım gereği kanunların bunu gerektirdiğini söylediler" ifadelerini kullanıyordu.

Ancak ABD yasalarında, vesayet ve evlat edinme arasında büyük farklar var. Oher, Tuohy'ler tarafından evlat edinilmiş olsaydı, kanunen ailenin bir üyesi olurken kendi para işlerini idare etme yetkisini de elinde tutmaya devam edecekti. Ancak vesayet anlaşmasını imzalayan Oher, bu yetkileri Tuohy'lere devretmiş oldu. Üstelik bunu yaptığı sırada 18 yaşındaydı yani reşitti ve herhangi bir fiziksel ya da zihinsel engeli de bulunmuyordu.

NET GELİRİN YÜZDE 2,5'İ

Mahkemeye sunulan dilekçede, Tuohy'lerin Lewis'in kitabı raflarla buluştuktan kısa süre sonra film anlaşması yapmak için pazarlıklara başladığı belirtildi.

Film yapımcıları Tuohy'lere ve iki biyolojik çocuklarına kişi başı 225.000 dolar artı filmin net gelirinin yüzde 2,5'ini ödedi. Sinemada 300 milyon dolar hasılat yapan, DVD'lerden de on milyonlarca dolar gelir elde eden film, aileyi zengin etti. Ne var ki 2007'de Oher'le imzalanan bir başka anlaşmayla, sporcu hikâyesinin tüm haklarını hiçbir ödeme almaksızın 20th Century Fox stüdyolarına devretti. Dilekçede Oher'in bu anlaşmayı imzaladığını hatırlamadığı, gerçekten imzaladıysa da sonuçlarını kendisine kimsenin açıklamadığı vurgulandı.

Tuohy'ler geçmişte yaptıkları açıklamalarda filmden çok para kazanmadıklarını belirtmiş, sadece hikâyenin bedeli olarak sabit bir ücret aldıklarını öne sürmüştü. Kazanan parayı Oher'le paylaştıklarını da ifade eden aile üyeleri, 2010'da yayımlanan 'In a Heartbeat: Sharing the Power of Cheerful Giving' kitaplarında, "Parayı beşe böldük" ifadelerine yer vermişti.

BİR AVUKATA DANIŞANA KADAR BİLMİYORDU

Oher'in avukatı J. Gerard Stranch, ESPN'e yaptığı açıklamada Oher'in filmden hiç para kazanmadığını ama hep diğerlerinin kazandığından şüphelendiğini söyledi.

Filmin vizyona girdiği dönemde, Oher'in NFL kariyeri de ciddi yükselişteydi. Stranch'e göre, dönemin en fazla kazanan oyuncularından biri olan Oher, 2016'da emekli olana kadar anlaşmanın detaylarını incelememişti. Bir noktada hem film anlaşmasını hem de Tuohy ailesiyle olan hukukî bağını incelemesi için bir avukattan yardım isteyen Oher, ortaya çıkan gerçekler karşısında beyninden vurulmuşa döndü.

Stranch, "Mike çocukken istikrarlı bir aile hayatı yoktu. Tuohy ailesini ona kendisini sevdiklerini ve evlat edinmek istediklerini söylediğinde, hayatı boyunca içinde taşıdığı bir boşluk doldu. Gerçekten evlat edinilmemiş olduğunu öğrenmek Mike'ı yıktı ve derinden yaraladı" dedi.

İddiaların ardından Tuohy ailesinin biyolojik çocuklarından Sean Jr., Barstool Sports'a konuştu. Oher'in neden üzgün olduğunu anlayabildiğini belirten Sean Jr. filmden 2 milyon dolar kazandığı iddiasını reddetti.