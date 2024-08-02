Dünya onları dinliyor!

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REYNMEN 1 NUMARA

Spotify, 2024’ün ilk yarısında yayınlanan ve bu dönemde Türkiye dışında en çok dinlenen Türk sanatçıların şarkılarını açıkladı.

Hip hop, pop ve arabesk pop şarkıların ağırlıklı olduğu listenin ilk sırasında, Reynmen’den “Renklensin” şarkısı yer aldı. Onu Zeynep Bastık’ın “Lan” ve Lvbel C5’in “Doğuştan Beri Haklıyım (tmm)” şarkıları takip etti.

INJI SÜRPRİZİ

Lvbel C5 ve Blok3’ün birden fazla şarkıyla girdiği listede Ebru Yaşar, Sefo, Melis Kar, Mert Demir, Dedublüman ve INJI’nin şarkıları da yer aldı.

Listedeki şarkıların global dinlenmelerinin büyük kısmı Almanya, Fransa, Avusturya ve Hollanda’dan gelirken; INJI global arenada en çok ABD’de dinlendi.

İŞTE LİSTENİN İLK 10’U

1- Reynmen-“Renklensin”

2- Zeynep Bastık-“Lan”

3- Lvbel C5-“Doğuştan Beri Haklıyım (tmm)”

4- Sefo-“Kapalı Kapılar”

5- Lvbel C5-“Sezen Aksu”

6- Reynmen-“Cennet”

7- AKDO, Lvbel C5-“Submariner”

8- Lvbel C5, Melis Kar-“Dacia X Yatıya-Remix”

9- M Lisa-“Araba”

10- Semicenk-“Tek Başıma”

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Ünlü yıldızlar neden yok?

Spotify’ın yayınladığı listede niye hiç Kenan Doğulu, Gülşen, Tarkan, Sertab Erener, Hande Yener, Demet Akalın, Ajda Pekkan, Sezen Aksu yok? Acaba dünya Mersin’e, biz tersine mi gidiyoruz?