Dünya jet sosyetesini üzen ölüm

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Henüz 15 yaşındayken Avrupa aristokrasisinin önemli isimlerinden Prens Alfonso von Hohenlohe’yle evlenen, bir dönem oyunculuk da yapan Fürstenberg, 18 Şubat’ta Roma’daki evinde yaşamını yitirdi.

Renkli sosyal yaşamı, İtalyan sinemasında oynadığı filmler, aşkları ve tasarladığı objelerle hep gündemde kalmayı başaran Prenses Ira von Fürstenberg, modacı Atıl Kutoğlu’nun da yakın dostuydu.

Fürstenberg, birçok kez Çiğdem Simavi’nin konuğu olarak İstanbul’a da gelmişti. Prenses’in vefatı Avrupa aristokrasisini yasa boğdu.