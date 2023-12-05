Dünya çocuklarla güzelleşecek

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KONUŞMASIYLA DEVLEŞTİ



Netflix’te yayınlanan “Kulüp” dizisindeki performansıyla ‘en iyi çocuk oyuncu’ seçilen Ada Erma’ya ödülünü Rana Denizer takdim etti. Pembe elbisesiyle sahneye çıkan küçük oyuncu, teşekkür konuşmasının ardından seyircilere eline çizdiği dünya figürünü gösterdi. Ada Erma, yaptığı konuşmayla izleyenleri duygulandırdı:

ÇOCUKLARIN ÖLMEDİĞİ BİR DÜNYA



“Ben bugün elime bir dünya çizerek geldim. Bu dünya sizin bildiğinizden çok farklı bir dünya. Bu dünya yemyeşil. Okyanuslar masmavi. Çocuklar yemyeşil sokaklarda hayvanlarla özgürce koşup eğleniyor. Savaş yok, şiddet yok. Hayvanlar özgür, kadınlar güçlü. Bu ödülü çocukların ölmediği bir dünyada almak isterdim ama bu dünyayı eline çizen tüm çocuklarla birlikte dünya güzelleşecek, buna yürekten inanıyorum.”

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CEM DAVRAN: YANI BAŞIMIZDA BÜYÜK BİR ZULÜM VAR

Gecenin sunucularından Cem Davran, yaptığı konuşmada Filistin’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekti: “Yanı başımızda büyük bir zulüm var. Çok büyük bir güç, çocukların kaybolan uçurtmalarını bulmak için uğraşacağına o uydularla, o uçaklarla çocukların üstüne bomba atıyor. Biz ülkemizde çok mutluyuz ama yanı başımızda da kardeşlerimiz var, onların çocukları var. Filistin’de yapılanı unutmayalım ne olursunuz. Bu bizim görevimiz. Tamam, hayat devam etsin, sarılalım hayata ama o çocuklar da şeker yiyebilsinler, bırakın.”