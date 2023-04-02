Hayko Cepkin: Dünya bir de bizi seyretsin!

Haberin Devamı

◊ 2022’nin ekim ayında perde açan “Jekyll & Hyde” müzikalinde rol alıyorsunuz. Bu projeyle yolunuz nasıl kesişti?

- Projeye 10 yıl önce belirli hayalleri birbiri üzerine inşa ederek başlamışlar. Bu hayallerden biri de Jekyll&Hyde rolünü benim oynamam üzerineymiş. Artık sunum aşaması geldiğinde çok uzun konuşmadık aslında. Sadece araştırmayı seven, içinde bulunduğu konularda bilgi sahibi olmak isteyen çalışkan bir müzisyen olarak tüm tarihi ve müzikal partisyonları araştırdım. Sonuç hayranlık uyandırıcıydı. Anlaşmamız kısa sürdü.

◊ Provalarda ya da sahnede en çok zorlandığınız ve en çok keyif aldığınız kısımlar hangileriydi?

- Çok çalıştığım için hiç zorlanmadım diyebilirim. Her noktasından keyif alıyorum. Kendim de bir şeyler katmaya çalıştım, hocalarımızın sözünü de dikkatli dinledim ve hayal ettiğim kadar güçlü bir rolü hayata geçirmiş oldum.

Haberin Devamı

3 AY KAPANDIM ÖZENLE ÇALIŞTIM

◊ Müzikalde iyi ve kötünün aynı bedende var oluşunu sergiliyorsunuz. Oynadığınız karakteri nasıl değerlendirirsiniz?

- Kendine göre haklı bir karakter Dr. Jekyll. Klasik olarak farklı olanı desteklemeyen, yeniliğe ve vizyona şans tanımayanlar ile çevrelenmiş. Farklı yoldan doğruyu ararken bambaşka bir buluş yapıyor aslında. Ama bununla mücadele edemiyor. Çünkü yalnız.

◊ Sahnede hem oyun oynamak hem de müzik yapmak kolay değil. Bu durum sizi zorladı mı? Oyuna ne kadar sürede ve nasıl hazırlandınız?

- 26 yıldır sahnede olup, ilk eğitimine tiyatro ile başlayıp, gözü yüzünden alınmayıp, operaya geçiş yapıp orada da senelerini tüketip, bırakıp şu anki sahne yolculuğuna çıkmış biri olarak; tüm bu eğitimleri, süreci ve hırsı kendi projem olarak tasarladığım sahneme aktardım. Benim sahnem yıllardır teatraldır. Bu sebeple tekrar edeyim hiç zorlanmadım. Ama disiplinli ve yoğun bir şekilde, özenle üzerine çalıştım. 3 ay tam kapanma yaptım.

Haberin Devamı

TÜRKİYE TURNESİNE HAZIRIZ AMA HAYALİM YURTDIŞI

◊ Müzikalin Türkiye turnesi olacak mı?

- Upuzuuuuun bir turnemiz olacak. Dekorumuz çok büyük olduğu için farklı şehirlerdeki sahnelere gidemiyorduk. Şimdi yeni ve minimal dekorumuz bitmek üzere. Mayıs ayında başlayıp yıl sonuna kadar sürecek turnemiz için hazırız. Ulaşabileceğimiz tüm şehirlere ulaşacağız. Ama benim hayalim yurtdışına da açılabilmek. Gerçekten gelmiş geçmiş en iyi versiyon olduğumuzu düşünüyorum. Bizi de bir seyretsinler.

TİYATRO İLK HAYALİMDİ

◊ Sizin etkilendiğiniz oyuncular var mı?

- Duygulardan etkilenirim ama kişilerden etkilenmem.

◊ Tiyatroyla ilgili farklı bir hayaliniz var mı peki?

Haberin Devamı

- Tiyatro ilk hayalimdi. Geri kalan tüm hayallerimi gerçekleştirdim. Şimdi bir anda sürpriz gibi olsa da tiyatroyu da gerçekleştirmiş oldum. Başka özel bir hayalim yok. Bu manada doymuş biriyim. Sahnede kalmaya karar verdiğim süre içinde sadece en iyisini yapmaya odaklanacak durumdayım.

◊ Sizi bundan sonra farklı müzikal projelerde görebilecek miyiz, bunun devamı gelir mi?

- Geldi ve gelmeli de zaten. Oyunumuz sayesinde, standart kalıplarda kalmaya alışkınlar için önemli bir vizyon yarattığımız kanaatindeyim, pozitif manada.

YENİ BESTELERİMİ SUNACAĞIM GÜNÜ BEKLİYORUM

◊ Yakın gelecekte yapmak istedikleriniz, gerçekleştirmeyi hedeflediğiniz projeler neler?

Haberin Devamı

- Önümde çok uzun turneler var. Onları sağlıkla atlatmak ilk hedefim. Bu sırada yeni bestelerimi sunacağım günü bekliyorum.

◊ Müzik kariyerinizde hayranlarınızı bekleyen sürprizler var mı?

- Yok. Gelenin gördüğü, duyanın dinleyebildiği, kaçıranın “O gece böyle mi olmuş” diye hayıflandığı bir projeyiz biz...