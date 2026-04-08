İdo Tatlıses'in eşi paylaştı... 'Dün garip bir gün yaşadık'

Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2026 12:41

İbrahim Tatlıses’in hastaneye kaldırılmasının ardından gözler ailesine çevrildi. Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlıses’in peş peşe açıklama yapması dikkat çekerken, İdo Tatlıses’in gözlerden uzak kalması merak konusu oldu.

Tatlıses’in gelini Yasemin Şefkatli ise yaşanan süreci sosyal medya hesabından yaptığı duygusal paylaşımla anlattı.

Şefkatli, ikiz oğullarından Ayel’in kalp rahatsızlığı nedeniyle rutin kardiyoloji kontrolünde oldukları sırada bu gelişmenin yaşandığını belirtti.

'BENİM GÜÇLÜ OĞLUM'

“Dün garip bir gün geçirdik. Buralarda olamadık ama şükür ailemizin her ferdi sağlıklı ve inşallah daha da iyi olacak. Ayel'in kontrolü vardı rutin kardiyoloji, ilerleyen süreçlerde neler olması gerektiğini konuştuk biz bu yolun savaşçısıyız. İyi de savaşırız benim güçlü oğlum. O sırada dedesi rahatsızlandı oraya yetişmek zorunda kaldık. Bazen böyle olur. Allah hepimizi, hepinizi korusun” sözleriyle yaşadıklarını aktaran Şefkatli, hem oğlunun sağlık sürecine hem de ailece yaşadıkları zor anlara dikkat çekti.

