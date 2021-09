“Dün, Bugün, İstanbul” Sergisi Sakıp Sabancı Müzesi’nde kapılarını açtı

Sabancı Holding, “Yeni Neslin Sabancı’sı” vizyonu doğrultusunda, gençlere ve geleceğe yatırım yaparken, kültür ve sanatın da en büyük destekçileri arasında yer almaya devam ediyor. Bu kapsamda Sabancı Holding katkılarıyla gerçekleştirilen, “Dün, Bugün, İstanbul” Sergisi, 3 Eylül 2021 Cuma günü Sakıp Sabancı Müzesi’nde ziyaretçilerine kapılarını açıyor.

Sabancı Üniversitesi öğretim görevlisi ve sanatçı Murat Germen’in çağrısıyla buluşan, yolu Sabancı Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı programından geçmiş 22 sanatçının bir araya geldiği sergi, İstanbul’un dünü ve bugününü ortaya koyarken, geleceğini de düşünmemizi sağlıyor. Serginin açılışı, Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Dr. Nazan Ölçer ve Murat Germen’in katılımıyla gerçekleştirildi.

“Gençlerin başrolde olduğu sanatın dönüştürücü ve iyileştirici gücüne inanıyoruz”

Açılışta konuşan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “Geçtiğimiz yıl, pandemiyi dünyada ve ülkemizde çok sert bir şekilde yaşarken, bugüne kadar yaptığımız yatırımlar sayesinde işlerimizi başarıyla yönettik, yarınlara odaklanma fırsatı yakaladık” dedi. “Bu kapsamda sürdürülebilirliği de ana odağımıza alarak Topluluk vaadimizi ‘Sürdürülebilir bir yaşam için, öncü girişimlerle Türkiye ile dünyayı birleştiririz’ olarak yeniledik” diyen Alper, “100 yıla yaklaşan geçmişiyle, her daim Hacı Ömer Sabancı’nın ‘Bu topraklardan kazandıklarımızı bu toprağın insanları ile paylaşmalıyız’ prensibiyle hareket eden topluluğumuz, sadece iktisadi anlamda değil, kültür, sanat, eğitim gibi toplumsal kalkınmanın omurgası olarak nitelendireceğimiz alanlarda da öncü ve örnek olmayı sürdürüyor” diye vurguladı. Cenk Alper sözlerini şöyle sürdürdü:

“İnsanlık adına çok zor zamanlardan geçmemize rağmen Sabancı Topluluğu olarak her zaman, sanatın dönüştürücü ve iyileştirici gücüne inandık ve işte tam da bu yüzden sanat dedik… Gençlerin başrolde olduğu bir sanat. Yaratıcı bakış açılarının toplumda farkındalık yaratacağını, bir ışık yakacağını, bir umut vereceğini düşündük. ‘Dün, Bugün, İstanbul’ sergisi, bu inancımızın bir sonucu. Sanatın ve sanatçının, yaşadığımız sosyal ve çevresel sorunlara yönelik farkındalığı artırmak, sürdürülebilir çözümler üretmek açısından da çok önemli bir rol üstlendiğini düşünüyoruz” dedi.

Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Dr. Nazan Ölçer ise konuşmasında: “2010 yılında müzemizde açtığımız ‘Bizantion'dan Istanbul'a. Bir Başkentin 8000 Yılı’ adlı tarihi sergimizde İstanbul’un tüm tarihi boyunca ve de hâlâ sahip olduğu renkli kalabalığını, bu devingen kitlenin getirdiği enerjiyi, her türlü yeniliğe ayak uydurma becerisini; binlerce yıllık geçmişe rağmen yansıttığı gençliği, her yeniliği içine sindirme yeteneğini de anlatmaya çalışmıştık. Aradan 11 yıl geçti. Yalnız dünyada değil, ülkemizde ve elbette İstanbul'da pek çok şey değişti. Birbiri ardına yükselen dev binalar, kıtaları aşan yol ağları, denizin altından geçen tüneller, İstanbul'u komşu kentlerle birleştirircesine genişleyen sınırlara ve pek çok Avrupa ülkesi nüfusunu aşan bir kitleye ev sahibi kılıyor. Bizler İstanbul'daki gelişme ve genişlemeleri, kurulan yeni beldeleri izlemekte zorlanıyoruz. Tarih boyunca dünyaya açık penceresiyle her türlü göç ve kalabalığı içine alıp sindiren İstanbul'un da bu ansızın gelen, kültürüne yabancı milyonluk göç karşısında zorlandığını görüyoruz.

Dün, Bugün, İstanbul sergisinde İstanbul'a bu kez tarihin ve arkeolojinin değil, genç sanatçıların çağdaş gözüyle bakacağız... Sergide; mimar, öğretim üyesi, İstanbul'un değişimini yakından izleyen ve fotoğraflarında bunu yansıtan sanatçı Murat Germen'in çağrısıyla bir araya gelen ve yolu Sabancı Üniversitesi’nden geçen 22 genç sanatçının bu sergiye özel ürettiği birbirinden bağımsız eserlerini göreceğiz. İstanbul’un sanatçılara verdiği ilhamı ve aynı zamanda onlara yüklediği bellek inşa etmek misyonunu hissedeceğiz. “Dün, Bugün, İstanbul” sergisinde gençlerin enerjisinin hepimize iyi geleceğine inanıyorum” dedi.

“Kadim ama yorgun bir şehir için neler yapabiliriz?”

Sabancı Üniversitesi öğretim görevlisi ve sanatçı Murat Germen ise, “Yolu Sabancı Üniversitesi’nden geçen bu 22 sanatçıya yaptığımız çağrı öncesi niyetimiz, Sabancı Üniversitesi’nin ‘birlikte yaratmak ve geliştirmek’ düsturunu takiben, kadim ama yorgun İstanbul için neler yapabiliriz, onu keşfedebilmekti” dedi. Küresel salgın nedeniyle fiziksel buluşmalar olmasa da sanatçıların çevrimiçi platformlarda bir araya geldiklerinden bahseden Germen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çoğulcu ve sorgulayıcı bir yaklaşım ile bugünlere geldik. Dün, Bugün, İstanbul adlı sergide de bu yaklaşımın izini görüyoruz. Sanatçıların kendi iradelerinin ürünü olan işler birbirine benzemiyor; ancak konuşuyor ve birbirlerini tamamlıyorlar: İstanbul’u önemsiyor, ‘acil yardım çağrısına nasıl cevap verebiliriz, bu kente biricikliğini nasıl tekrar kazandırabiliriz?’ sorularına cevap arıyorlar.”

Erişilebilir bir sergi, erişilebilir bir İstanbul!

Dün, Bugün, İstanbul Sergisi; Ahu Akgün, Aslı Narin, Begüm Yamanlar, Beril Ece Güler, Burak Dikilitaş, Canan Erbil, Cemre Yeşil Gönenli, Deniz Ezgi Sürek, Didem Erbaş, Ege Kaynar, Eren Sulamacı, Eser Epözdemir, Korhan Karaoysal, Mekânda Adalet Derneği, Neslihan Koyuncu Bali, Nora Bryne, Onur Özen, Örsan Karakuş, Serkan Taycan, Sıla Ünlü İntepe, Sinan Tuncay ve Zeynep Kaynar’ın eserlerinden oluşuyor. Sanatçıların, İstanbul’un dünü ve bugününü düşündükleri, kente dair bir durum tespiti yaptıkları sergi, ziyaretçilerin İstanbul’un geleceğini de düşünmesine neden oluyor.

Mekâna özel hazırlanan eserler, çevre, hayvan popülasyonu, kentsel dönüşüm, toplumsal yaşam, tarihi mekânlar, su kaynakları, ulaşım ve ütopya / distopya kavramlarının da aralarında bulunduğu temalar ışığında, kent dinamiklerine dair yorumlar içeriyor. Sergi seçkisini yağlıboya resim, çizim, enstalasyon, fotoğraf, video, serigrafik baskının geniş bir mecra yelpazesi oluşturuyor.

Koronavirüs (COVID-19) salgını kaynaklı aksaklıklara, tam ve kısmi kapanmaların yarattığı imkânsızlıklara rağmen, kentin çok çeşitli merkezlerini konu eden işlerin üretim sürecine, İstanbul’un birçok farklı kurumunun yanı sıra bu şehirde yaşayanlar da katkıda bulunmuş.

Bu yıl Sabancı Vakfı’nın Fark Yaratanlar Programı’na seçilen girişimlerden Erişilebilir Her Şey’in, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi’yle ortak çalışması ve Sabancı Vakfı desteğiyle “Dün, Bugün, İstanbul” sergisi, görme ve işitme engelli ziyaretçiler için erişilebilir bir içerikle hazırlandı. Erişilebilirlik çalışmaları kapsamında Erişilebilir Her Şey uzmanları sağır bireyler için tüm bilgi panolarını işaret diline çevirirken kör bireyler içinse video eserleri, yerleştirmeleri ve görselleri betimleyerek ses kaydına aldılar ve QR kodlara yükleyerek sergiyi erişilebilir kıldılar. Aynı zamanda, serginin yapıldığı alanın girişinden çıkışına kadar tüm mekanın sesli tarifini yaparak hazırladıkları QR kodlarla sergi alanını da erişilebilir hale getirdiler.

“Dün, Bugün, İstanbul”, 3 Eylül–28 Kasım tarihleri arasında Sakıp Sabancı Müzesi’nde sergilenecek.

