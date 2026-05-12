Dün 56. yaşını kutlamıştı... Mahallenin Muhtarları'nın 'Eczacı Bahadır'ı Alp Balkan hayatını kaybetti

Acı haber Film-San Vakfı’nın sosyal medya hesabından duyuruldu:
"Film-San Vakfı tiyatro jüri üyesi, oyuncu ve müzisyen Alp Balkan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz"
Çiğdem Tunç da Alp Balkan’ın vefatının ardından “Alp Balkan'ı,kıymetlimizi,rol arkadaşımızı,yol arkadaşımızı,yarenimizi kaybettik...Ardında biricik babası,çok sevdiği kedileri,akrabaları ve biz dostlarını bırakarak ebediyete intikal etti...
Tüm sanat camiamızın başı sağolsun..Allah rahmet eylesin biriciğimize...
Çok üzgünüm,dünya yıkıldı başımdan aşağı..
Rabbim merhametiyle kucaklasın inşallah.” mesajını paylaştı.
Alp Balkan dün 56. yaşını kutlamıştı..
TUNA ARMAN: İÇİM YANIYOR
Dün arkadaşının doğum gününü kutlayan bugün ise vefat haberini alan Tuna Arman, yaşadığı üzüntüyü sosyal medya hesabında paylaştı.