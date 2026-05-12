Dün 56. yaşını kutlamıştı... Mahallenin Muhtarları'nın 'Eczacı Bahadır'ı Alp Balkan hayatını kaybetti

Dün 56. yaşını kutlamıştı... Mahallenin Muhtarlarının Eczacı Bahadırı Alp Balkan hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2026 16:18

Mahallenin Muhtarları dizisinde canlandırdığı ‘Eczacı Bahadır’ karakteri ile hafızalara kazınan Alp Balkan hayatını kaybetti.

Acı haber Film-San Vakfı’nın sosyal medya hesabından duyuruldu:

 "Film-San Vakfı tiyatro jüri üyesi, oyuncu ve müzisyen Alp Balkan'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" 

Çiğdem Tunç da Alp Balkan’ın vefatının ardından “Alp Balkan'ı,kıymetlimizi,rol arkadaşımızı,yol arkadaşımızı,yarenimizi kaybettik...Ardında biricik babası,çok sevdiği kedileri,akrabaları ve biz dostlarını bırakarak ebediyete intikal etti...
Tüm sanat camiamızın başı sağolsun..Allah rahmet eylesin biriciğimize...
Çok üzgünüm,dünya yıkıldı başımdan aşağı..
Rabbim merhametiyle kucaklasın inşallah.” mesajını paylaştı.

Alp Balkan dün 56. yaşını kutlamıştı..

TUNA ARMAN: İÇİM YANIYOR

Dün arkadaşının doğum gününü kutlayan bugün ise vefat haberini alan Tuna Arman, yaşadığı üzüntüyü sosyal medya hesabında paylaştı.

