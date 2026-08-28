'Dükkâna arkadaş girdik, sevgili çıktık'

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POP müziğin ünlü ismi Murat Dalkılıç, oyuncu Ege Kökenli’nin ‘Anne Biz Egelerdeyiz’ adlı YouTube programına konuk oldu.

Şarkıcı, Kökenli’nin “Çeşme ve Bodrum’daki mekânlar boş. Fiyatlar o kadar yükseldi ki, insanlar artık orada para harcamak istemiyor” şeklindeki yorumu üzerine bir itirafta bulundu.

Dalkılıç, konser maliyetlerinin son dönemde çok arttığını, sahneden para kazanmak bir yana, üzerine para vermek durumunda bile kaldığını söyledi:

“Ben 26 yıldır gece hayatındayım. Hayatımın yarısını da Çeşme’den, Bodrum’dan kazandım. Son bir senedir 30 konsere çıktım, para kazanmak yerine ilk defa cebimden para verdim. Sistemi en doğru şekilde, rayında götürebilmek için bugün bu diyeti veriyorum. Ekibim evinin kirasını, faturasını ödeyebilsin diye sisteme bir hizmet yapmak durumundayım. Böyle hissediyorum. Maliyetler o kadar yükselmiş vaziyette ki, Türkiye’de konser yapmak şu an ütopik bir fikir.”

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İstanbul Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Murat Dalkılıç, oyunculuk kariyerinin henüz başlamadan bittiğini de söyledi. Şarkıcı, pişmanlığını şu sözlerle dile getirdi:

“Arkadaşlarımın işlerinde, komedi filmlerinde bedava oynadım. Oyunculuk kariyerim kalmadı bu yüzden. Aslında buradan bir kariyer yaratabilirdim. Sonra ‘Çok güzel olabilecek bir şeyi kaçırmışım’ dedim.” 2016 yılında Gig Medya’yı kuran Dalkılıç, oyunculuk olmayınca yapımcılığa yöneldiğini belirterek “Hayattaki en büyük yeteneğim bu. Ben en güzel fikri en güzel şekilde kurarım, sonra onu en iyi şekilde yapabileceklere teslim ederim” dedi.

DÜKKÂNA ARKADAŞ GİRDİK, SEVGİLİ ÇIKTIK

Murat Dalkılıç programda oyuncu Özgü Kaya ile ilişkilerinin nasıl başladığını da anlattı:

“Suadiye’de, bizim dükkânda başladı. Gece oraya arkadaş olarak gittik. Sohbet ederken ‘Âşık mı oluyorum?’ diye düşünmeye başladım. Çok seviyeli girdiğimiz o dükkândan gecenin sonunda el ele çıktık.”

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Şarkıcı, sevgilisiyle farklı karakterlere sahip olduklarını söyledi:

“Biz aslında Özgü’yle siyahla beyaz gibiyiz. Günlerimiz birbirimize sürekli şaşırmakla geçiyor. Sanki birimiz Afrika’dan, birimiz Grönland’dan gibiyiz. Uç noktalarda iki insan.”