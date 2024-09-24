Düğünde paralar havada uçuştu

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Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan’ın oğlu Mustafa Yıldızhan, önceki gün İzmir Arena’da yapılan düğün töreniyle Ecem Demirdöğen’le evlendi.

Genç çiftin nikâh şahitliğini Mehmet Ağar, Fatih Öztürk ve Mesut Sancak yaptı. En büyük oğlunu evlendiren İzzet Yıldızhan, “Bir anne-baba için bundan daha büyük mutluluk yok. Allah mesut etsin. Evden birini uçurduk, diğerleri de tek tek uçacaklar” dedi.

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Sanatçı, düğüne gelmeyen dostlarına kırıldığını da dile getirdi: “Böyle özel zamanlarda insan dostlarını yanında görmek istiyor. Bazı dostlarım mazeret göstererek gelemedi. Bazı dostlarımı da göremedim. Böyle özel zamanlarda ölüm dışında bahane kabul etmiyorum.”

Cengiz Kurtoğlu ve Ebru Yaşar’ın sahneye çıktığı düğünde Türk lirası ve dolarlar havada uçuştu. Misafirler dans ederken arkadaşlarının havaya para attığını gören İzzet Yıldızhan da para saçtı.