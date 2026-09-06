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Düğün sonrası ilk görüntü

Güncelleme Tarihi:

#Serkay Tütüncü#Zeynep Bastık#Magazin
Düğün sonrası ilk görüntü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2026 07:51

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, 2 Eylül’de nikâh masasına oturduğu Serkay Tütüncü ile önceki gün Çeşme’de özel bir plajda görüntülendi.

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İlk kez düğün sonrası görüntülenen çift, ele ele denize girdi.

Oldukça mutlu gözüken Bastık ile Tütüncü birbirlerine sarılarak suda dans ettiler.

Düğün sonrası ilk görüntü

Sosyal medyada çıkan hamile haberlerini Zeynep Bastık fit görünümüyle yalanladı.

Düğün sonrası ilk görüntü

 

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#Serkay Tütüncü#Zeynep Bastık#Magazin

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