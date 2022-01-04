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Düğün Fotoğrafçılığını Değiştiren Girişim, Düğünümüz Var

#Sponsorlu İçerik#Düğün Fotoğrafçılığı#Düğün
Düğün Fotoğrafçılığını Değiştiren Girişim, Düğünümüz Var

Düğün fotoğrafçılığı geçmişten günümüze kadar klasik anlamda yorumlanan stüdyolarda çekilen fotoğraflardan oluşuyordu. Fakat özellikle Instagram’ın dünya genelinde yaygınlaşması ve hemen hemen herkeste kameralı akıl telefonların olması insanların fotoğrafçılığa da bakış açısını değiştirdi ve ilgisini bu yöne doğru çevirdi. Kuşkusuz bu değişimden en büyük payı da düğün fotoğrafçılığı aldı. İnovasyon, teknoloji ve global gelişmelerle birlikte düğün fotoğrafçılığına yeni nesil yaklaşım sunan Düğünümüz Var ekibi ise düğün fotoğrafçılığı hakkında bilinen her şeyi değiştirdi.

Her geçen yıl hayatımıza teknolojik anlamda bir yenilik geliyor. Bu yeniliklerin neredeyse tamamı global dünya ile hareket etmemizi sağlarken, aynı zamanda yeniliklerin öncüsü olmamıza da yardımcı oluyor. Düğün fotoğrafçılığı ise her yıl, her mevsim ve hatta her mekâna göre değişim gösteren bir yapıya sahip. Bu yeniliklere adaptasyon sağlamak ise oldukça önemli bir yer tutuyor. Düğün fotoğrafçılığı alanında sektör lideri olan Düğünümüz Var; Hollywood platolarını andıran iç ve dış mekânları, online satışa entegre dijital altyapısı ve ek hizmetleri ile düğün fotoğrafçılığının yeni neslini temsil ediyor.

Düğünümüz Var, düğün fotoğrafçılığının ötesine geçiyor

Günümüzde artık birçok çift, hayranlık uyandırıcı düğün fotoğraflarına sahip olmak istiyor. Bunun en büyük nedenlerinden biri ise kuşkusuz farklı ve özel olmak hissiyatı... Global olarak birçok ilke imza atan ve dünyadaki düğün fotoğrafçılığı trendlerinin referans noktası olarak konumlanan Düğünümüz Var ise âdeta düğün fotoğrafçılığı sektörünün geleceğini tek başına tasarlıyor.

Düğün hazırlıkları yapan çiftlerin, bütün ihtiyaçlarına, üst düzey kurumsal hizmet kalitesiyle cevap veren Düğünümüz Var, düğün fotoğrafçılığının da ötesine geçerek, gelinlik kiralama, saç-makyaj ve konsept video çekimleri, eşsiz platoları ve online rezervasyon kolaylığı ile tüm gereksinimleri bir araya getiriyor.

Düğünümüz Var’dan yeni çekim platosu için 1,5 milyon dolarlık yatırım

Düğün fotoğrafları konusunda hizmet ağını sürekli olarak güncelleyen ve teknolojik gelişmelere adapte eden Düğünümüz Var, yeni evlenecek olan çiftlere; İstanbul Çekim Platosu, Beykoz Gölü Çekim Mekânı, Beykoz Tarlası Çekim Mekânı ve Düğün Karavanı gibi özel konseptleriyle daha önce görülmemiş hizmetler sunarak, bu alanda büyük yatırımlara da imza attı. Firma, son platosu için 1,5 milyon dolarlık yatırımda bulunarak, yepyeni projelere hazırlanıyor.


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#Sponsorlu İçerik#Düğün Fotoğrafçılığı#Düğün

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